LOWE : dévoile un deuxième trimestre convaincant

Lowe’s a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre. Le numéro deux des magasins de bricolage aux Etats-Unis a dégagé un bénéfice par action ajusté de 2,15 dollars sur les trois derniers mois contre 2,07 dollars un an plus tôt. Il ressort supérieur aux estimations du marché (2 dollars). Pour sa part le chiffre d’affaires a augmenté de 0,5% et atteint 20,99 milliards de dollars, dépassant également les estimations. Les ventes comparables ont augmenté de 2,3 %. A l'approche de l'ouverture, le titre est attendu en hausse à Wall Street." Malgré la déflation du bois d'œuvre et les conditions climatiques difficiles, nous sommes heureux d'avoir réalisé des ventes comparables positives dans les 15 régions géographiques des Etats-Unis ", a précisé Marvin R. Ellison, président directeur général." Nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie pour tirer parti d'une demande solide dans un marché de la rénovation résidentielle sain et générer une croissance rentable à long terme ", a-t-il ajouté.Concernant ses perspectives pour l'exercice en cours, le groupe table sur un un bénéfice par action ajusté compris entre 5,45 et 5,65 dollars et sur une croissance des ventes de 2%.