LOWE : réduit ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le numéro deux américain du bricolage Lowe's est anticipé en repli à Wall Street après avoir réduit ses prévisions annuelles. Il vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 4,50 et 4,60 dollars pour des ventes en progression de 4,5%, dont 3% à surface comparable. Le concurrent d’Home Depot tablait auparavant sur un bénéfice par action ajusté entre 5,40 et 5,50 dollars pour des ventes en comparable en augmentation de 3,5%.Au deuxième trimestre, clos début août, le bénéfice net de Lowe's a atteint 1,52 milliard de dollars, soit 1,96 dollar par action contre respectivement 1,42 milliard et 1,68 dollar, un an plus tôt. Il est ressorti à 2,07 dollars corrigés des éléments exceptionnels, dépassant de 5 cents le consensus Reuters. Les ventes ont, elles, augmenté de 7,1% à 20,9 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes : 20,78 milliards de dollars. Elles ont progressé de 5,2% à surface comparable.