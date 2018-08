Lowe's : bat le consensus au 2e trimestre

22/08/2018 | 13:40

Lowe's Companies publie au titre de son deuxième trimestre comptable un BPA ajusté en augmentation de 31,8% à 2,07 dollars, battant de deux cents le consensus, pour des revenus en hausse de 7,1% à 20,9 milliards (+5,2% en comparable).



Pour l'ensemble de l'exercice, la chaine de rénovation résidentielle basée à Mooresville (Caroline du Nord) anticipe un BPA compris entre 4,50 et 4,60 dollars, pour une croissance du chiffre d'affaires d'environ 4,5%, dont approximativement 3% en comparable.



Par ailleurs, Lowe's fait part de la nomination de David Denton comme futur directeur financier (CFO). Il rejoindra le groupe peut après la finalisation de l'acquisition de CVS Health -dont il est le CFO actuel- par Aetna, attendue au cours de ce second semestre.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.