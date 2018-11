Lowe's : va fermer une cinquantaine de magasins

05/11/2018 | 15:01

Lowe's annonce son intention de fermer certains magasins sous-performants dans le cadre de son évaluation stratégique en cours, pour se concentrer sur ses sites les plus rentables et améliorer la santé d'ensemble de son portefeuille de magasins.



La chaine de rénovation résidentielle va ainsi procéder à la fermeture de 20 points de ventes aux Etats-Unis et de 31 au Canada, fermeture qui devrait être réalisée d'ici la fin de son exercice comptable, le 1er février prochain.



Ces mesures se traduiront par un impact financier de 28 à 34 cents par action, qui n'était pas intégré dans les perspectives affichées pour l'ensemble de l'exercice en cours, lors de la dernière publication trimestrielle du 22 août.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.