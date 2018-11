ZOOM A Wall Street, les résultats de grandes chaînes de magasins reçus

fraîchement

New York (awp/afp) - Les résultats trimestriels de plusieurs grandes chaînes de magasins américaines, certains meilleurs que prévu, étaient pourtant reçus avec scepticisme mardi à Wall Street, les interrogations sur la future croissance des bénéfices rattrapant les investisseurs.

En début de séance à la Bourse de New York, vers 15H15 GMT, les supermarchés Target (-10,16%) et le spécialiste des articles de maison, de textile et de jouets Kohl's (-10,38%) étaient les plus affectés.

Le vendeur d'équipements pour la maison Lowe's (-3,95%) était aussi emporté dans la tourmente tandis que la chaîne de produits électroniques Best Buy (+0,71%) parvenait à se maintenir dans le vert.

Le secteur de la grande distribution est scruté de près aux Etats-Unis dans la mesure où les dépenses de consommation y représentent deux tiers de l'activité économique.

Les actions de ces groupes sont affectées mardi pour diverses raisons, dont "des inquiétudes sur les marges", "sur le niveau élevé des stocks" ou "sur des ventes à magasins comparables un peu plus faibles qu'attendu", a relevé Patrick O'hare, de Briefing.

"Ces raisons ne s'appliquent pas à chaque fois, mais une seule est suffisante dans le marché actuel, où les craintes sur la croissance ont amené les investisseurs à réduire leur exposition au risque", a estimé l'analyste.

Target, par exemple, est "en excellente forme" à l'approche des fêtes de fin d'année, selon Neil Saunders, du cabinet spécialisé dans la distribution GlobalData Retail.

Le groupe a fait part de ventes en hausse de 5,7% pour les trois mois se terminant le 3 novembre et son bénéfice net a progressé de 30,2%.

Mais ce gain est surtout lié à une baisse des frais d'intérêt et des provisions fiscales, le bénéfice opérationnel ayant, lui, baissé.

Cela "reflète plusieurs éléments faisant pression comme des salaires et des frais de gestion des commandes plus élevés" ou "des dépenses d'investissement", selon M. Saunders.

"Certains à Wall Street se lamentent peut-être de ce creux mais la vérité est que réinventer un distributeur ne se fait pas à moindre frais", a commenté le spécialiste.

Kohl's, pour sa part, a relevé ses prévisions annuelles après avoir fait part d'un bénéfice par action supérieur aux attentes et d'un chiffre d'affaires conforme aux prévisions.

Même s'il s'agit d'un "nouvel ensemble de bons chiffres" pour le groupe, "on ne peut pas nier que la croissance a ralenti", a relevé M. Saunders.

Si les résultats trimestriels de Lowe's ont aussi dépassé les attentes, ses prévisions ont, en revanche, un peu déçu les analystes.

Best Buy pour sa part a dévoilé un chiffre d'affaires et un bénéfice par action supérieur aux attentes et a relevé ses prévisions annuelles.

jum/vog/cj