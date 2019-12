Lowe's : Jefferies reste à l'achat

03/12/2019 | 14:47

L'analyste Jefferies confirme ce mardi sa recommandation 'achat' sur le titre Lowe's, en amont du lancement du nouveau programme de fidélisation du groupe.



'Une de nos récentes visites en magasin a révélé des panneaux et des brochures de programmes placés à des endroits stratégiques. Un examen des publicités hebdomadaires Pro suggère que Lowe's poursuit des efforts marketing à plusieurs volets pour augmenter le nombre de membres', commente Jefferies.



L'analyste confirme ainsi son objectif de cours de 141 dollars sur le titre.



