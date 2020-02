LOWE'S : bénéfice par action ajusté supérieur au consensus au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lowe's Companies a publié un bénéfice par action ajusté de 0,94 dollar au quatrième trimestre 2019, au-dessus du consensus FactSet de 0,91 dollar. Les revenus au dernier trimestre sont de 16,03 milliards de dollars, au-dessous des prévision d'analystes de 16,15 milliards. Le spécialiste de l'ameublement américain anticipe pour l'exercice 2021 un BPA ajusté situé entre 6,45 et 6,65 dollars et une croissance des ventes comprise entre 3 et 3,5%.