LPKF Laser & Electronics AG : Proche d'un nouveau potentiel d'appréciation 03/02/2020 | 08:06 achat sur repli Opération conditionnée invalidée

Cours d'entrée : 18.1€ | Objectif : 23.9€ | Stop : 15.5€ | Seuil d'invalidation : 20.1€ | Potentiel : 32.04% Sous la zone de résistance actuellement testée, le potentiel apparaît limité pour LPKF Laser & Electronics AG. La configuration de la valeur suggère néanmoins la rupture de ce niveau.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 18.1 € pour viser les 23.9 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 40% à l'horizon 2021.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 11.5 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 20 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 20.9 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.

Alexis Colardelle © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.