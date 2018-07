Lucibel : Chiffre d'affaires Lucibel sur le 1er semestre 2018

RUEIL-MALMAISON, LE 26.07.2018

 Progression de 3% du chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2018

 Changement de référentiel comptable

en M€ (*) S1 2018 S1 2017 Chiffre d'affaires 10,2 9,9 0,3 3% France 9,4 8,7 0,7 8% 92% 88% International 0,8 1,2 (0,4) -30% 8% 12%

Evolution

(*) En normes françaises, données non auditées

Lucibel, spécialiste des solutions LED innovantes et notamment du LiFi, technologie permettant d'accéder à internet par la lumière, indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 10,2 M€ sur le 1er semestre 2018 en progression de 3% par rapport à la même période de 2017. Alors que le chiffre d'affaires affiche un dynamisme certain sur le périmètre France avec une progression de plus de 8%, les ventes réalisées à l'international sont en repli d'environ 30%. Ces ventes internationales s'effectuent exclusivement en « mode projets », ce qui implique qu'elles connaissent une volatilité forte d'un semestre sur l'autre.

Dans ce contexte, la part du chiffre d'affaires réalisée à l'international au 1er semestre 2018 représente 8% du chiffre d'affaires total.

Dans un souci de simplification, le Groupe annonce que ses comptes 2018 seront publiés en normes françaises, mesure qui s'appliquera dès la publication des comptes semestriels. Ces derniers comprendront donc les comptes semestriels 2017 en norme IFRS (c'est-à-dire tels qu'ils ont été publiés), les comptes semestriels 2017 retraités en normes françaises et les comptes semestriels 2018 en normes françaises afin de permettre la comparaison entre les deux exercices.

Le Groupe précise que ce changement de référentiel est sans incidence sur la publication du chiffre d'affaires semestriel qui peut parfaitement être comparé avec le chiffre d'affaires du 1er semestre 2017.

Prochaine publication 8 octobre 2018 avant Bourse : Résultats du 1er semestre 2018

A propos de Lucibel :

LUCIBEL est un groupe français innovant qui conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. LUCIBEL est également pionnier dans le développement et la commercialisation du LiFi, solution d'accès à internet par la lumière co-développée avec son partenaire écossais pureLiFi

Pour plus d'informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.io

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

