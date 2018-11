Lucibel : L'Armée de Terre confirme son intérêt pour la solution LiFi de Lucibel qui sera présentée au Forum Innovation Défense

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RUEIL-MALMAISON, LE 21.11.2018

L'Armée de Terre confirme son intérêt pour la solution LiFi de

Lucibel qui sera présentée au Forum Innovation Défense

Lucibel, acteur majeur de la technologie LiFi, annonce avoir remporté au mois de juin 2018 l'appel d'offre lancé par l'Etat-Major de l'Armée de Terre, relatif à l'équipement en LiFi de la Section Technique de l'Armée de Terre, afin de tester sa technologie d'accès à internet par la lumière.

Le LiFi est une technologie de communication par la lumière LED modulée qui permet un échange de données entre un luminaire LED et un ordinateur, rendant ainsi possible l'accès à internet. Cette solution de communication par la lumière constitue un nouveau vecteur de transmission de données qui répond parfaitement aux contraintes techniques et réglementaires du secteur de la Défense.

Le transfert de données, bidirectionnel et à haut débit, n'est possible que dans le cône de lumière, ce qui permetun échange de données sans fil, hautement sécurisé et sans possibilité pour un hacker d'intercepter la communication, avantage considérable pour les opérations militaires.

LiFi by Lucibel - 2ème génération

Ce sont ces avantages décisifs qui ont permis à la solution « LiFi by Lucibel » de remporter l'appel d'offre lancé par l'Etat-Major de l'Armée de Terre en juin dernier. Suite à ce succès, une vingtaine de luminaires LiFi ont été livrés afin d'évaluer la pertinence de cette solution au cours d'un exercice de préparation opérationnelle.

« Le LiFi présente un potentiel intéressant pour améliorer l'agilité et la furtivité de nos postes de commandement. En effet, cette technologie sans fil permet de réduire significativement les temps de déploiement tout en assurant une très forte discrétion électromagnétique », Lieutenant-colonel Julien.

Par ailleurs, l'Armée de Terre a souhaité que Lucibel participe au Forum Innovation Défense, qui se tient les 22, 23 et 24 novembre à la Cité de la Mode et du Design, à Paris. La 1ère édition de ce forum présentera des projets innovants conduits par le ministère des Armées, dans les domaines de l'innovation scientifique et technologique, de l'innovation opérationnelle, et de l'innovation dans tous les domaines du soutien nécessaire aux forces armées.

C'est au cœur du Forum que l'Agence de l'innovation de Défense présentera la solution « LiFi by Lucibel » et proposera une démonstration de cette technologie, en présence de collaborateurs du groupe Lucibel.

Frédéric Granotier, Président Directeur Général de Lucibel, ajoute : « L'intérêt porté par l'Etat-Major de l'Armée de Terre à la solution « LiFi by Lucibel » constitue une excellente nouvelle. Cette confirmation d'intérêt ouvre à Lucibel des perspectives prometteuses, alors que Lucibel vient de lancer sa 2ème génération de luminaires LiFi, aux performances améliorées et au prix de commercialisation divisé par plus de 2».

Lucibel est coté sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Lucibel

LedLucibel

Lucibel

LedLucibel

A propos de Lucibel

Fondé en 2008, Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi développée en partenariat avec pureLiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Line 5, une gamme de produits cosmétiques utilisant la technologie LED.

Le Groupe Lucibel compte 140 personnes, pour un chiffre d'affaires de près de 20 M€ en 2017. www.lucibel.io

Contact Lucibel Communication

Soline Desnau / Chargée de Communication / soline.desnau@lucibel.com /+33 (0)1 80 04 12 25

Contact Lucibel Business Development

Edouard Lebrun / Directeur Général Délégué / edouard.lebrun@lucibel.com / +33 (0)6 27 25 08 71 Julien Laudy / Directeur du Développement / julien.laudy@lucibel.com / +33 (0)6 27 66 66 41

Contact Relations Média : Agence Scenarii

Berthille La Torre / blatorre@scenarii.fr / +33 (0)1 40 22 66 43 Illan Gainand / igainand@scenarii.fr / +33 (0)1 40 22 66 44

2