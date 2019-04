Rueil-Malmaison, le 10.04.2019

Lucibel annonce la cession d'une partie de son site de Barentin pour 4 M€

Lucibel annonce la cession d'une partie de son site de Barentin (Normandie) au fonds d'investissement M7 FAF France dans le cadre d'un schéma de « Sale and Lease-back ». Cette opération, qui permet à Lucibel d'encaisser 4 075 K€ est assortie d'un engagement ferme de location du site pendant 10 ans.

Lucibel a cédé les bâtiments et une partie du terrain, pour une superficie totale de 33 007 m2 mais a conservé deux parcelles de réserve foncière, pour une superficie totale de 11 957 m2 qui pourront faire l'objet d'opérations de promotion immobilière, ou permettre une extension des bâtiments existants en fonction du développement de l'activité sur le site.

Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel, précise à propos de cette opération : « Nous avons eu l'opportunité de racheter ce site à Schneider Electric en février 2018 pour 1,6 M€ mais il nous semble plus opportun aujourd'hui de consacrer nos ressources financières à des opérations structurantes pour Lucibel, notamment en matière de croissance externe ou de projets de développement. Notre engagement sur 10 ans auprès de M7 FAF France confirme notre volonté d'attribuer au site de Barentin un rôle central dans l'organisation et la stratégie du Groupe, qui passe notamment par le « Made In France », la poursuite des innovations et une grande réactivité et efficacité dans la qualité de service à nos clients ».

Prochaine publication : 16 avril 2019 avant Bourse - Comptes annuels au 31 décembre 2018

Lucibel est coté sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

A propos de Lucibel

Fondé en 2008, Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi développée en partenariat avec pureLiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Line 5, une gamme de produits cosmétiques utilisant la technologie LED.

Le Groupe Lucibel compte 120 personnes, pour un chiffre d'affaires de 17,6 M€ en 2018.

www.lucibel.io

Contact Lucibel

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / 01 80 03 16 70 Contact Relations Média : Agence Scenarii

Berthille La Torre / blatorre@scenarii.fr / 01 40 22 66 43



Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-57850-lucibel-vente-du-site-de-barentin-2019_04_10.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews