Lucibel : Le LiFi entre dans une nouvelle ère, avec le lancement par Lucibel de sa 2ème génération

RUEIL-MALMAISON, LE 17.10.2018

LE LIFI ENTRE DANS UNE NOUVELLE ÈRE, AVEC LE LANCEMENT PAR LUCIBEL DE SA 2ème GÉNÉRATION

Convaincu du très fort potentiel des technologies de transmission de données par la lumière dans les prochaines années, Lucibel, acteur majeur de la technologie LiFi, intensifie ses développements technologiques dans ce domaine. Ainsi, quatre mois après l'officialisation par l'organisation internationale IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Standards Association de la création du futur standard LiFi 802.11bb, Lucibel met sur le marché une 2ème génération de produits, issue d'un développement avec son partenaire, l'entreprise écossaise pureLiFi.

Cette 2ème génération sera commercialisée par Lucibel à ses clients à partir de novembre 2018.

Un marché en plein essor

Alors que le marché mondial de l'éclairage LED est estimé à 39 Mds d'euros en 2023, le marché mondial des technologies de transmission de données par la lumière, dont le LiFi (Light Fidelity, solution d'accès à internet par la lumière), devrait représenter 65 Mds d'euros, selon une étude de Research and Markets.1

En septembre 2016, Lucibel a mis sur le marché le 1er luminaire LiFi industrialisé au monde. Depuis cette date, cette 1ère génération LiFi a été commercialisée auprès de plus de 100 clients différents (clients finaux tels que banques, entreprises du secteur de la défense, centres de R&D, sièges sociaux, usines, hôpitaux, crèches, …). Ces premiers utilisateurs du LiFi ont confirmé l'intérêt de cette solution d'éclairage qui permet une connexion à internet sans fil, sécurisée, sans ondes radiofréquence et offrant une excellente qualité de service.

Alors que la 1ère génération a été déployée sur des projets pilotes (phase d'expérimentation), la 2nde va permettre un déploiement plus large (phase d'accélération/élargissement), grâce à des performances améliorées et à un prix de commercialisation sensiblement plus bas.

Un produit encore plus performant avec un débit en hausse de 30%

Avec un débit en hausse de près de 30% (54 mbps contre 42 mbps pour la 1ère génération), la 2ème génération LiFi de Lucibel va permettre un usage encore plus confortable dans l'accès à internet.

De plus, cette 2ème génération permet désormais à 16 utilisateurs simultanés de bénéficier d'une connexion sécurisée, sous le cône de lumière, contre 8 jusqu'à présent.

Le design du produit a été revu pour permettre une meilleure intégration des fonctionnalités 'Eclairage' et 'Connectivité' (voir schémas). Deux brevets ont été déposés par Lucibel sur ces nouvelles modalités d'intégration entre ces fonctions.

LiFi by Lucibel - 1ère génération

Enfin, la technologie Power over Ethernet (PoE), qui préfigure une mutation profonde de l'architecture du bâtiment, est désormais intégrée de façon native dans les luminaires LiFi. Cette fonctionnalité permet de s'affranchir du câble électrique et constitue une avancée majeure dans l'évolution de l'architecture réseau des bâtiments.

LiFi by Lucibel - 2ème génération

Un prix de commercialisation divisé par plus de 2

Le prix est un élément décisif dans le déploiement d'une technologie de rupture. Le passage d'une technologie de cartes électroniques FPGA à une carte ASIC permet à Lucibel de diviser par plus de 2 le prix de sa solution LiFi.

En effet, alors que la 1ère génération était proposée à un prix public de 2 500 € pour un luminaire et une clé LiFi, la 2nde génération sera commercialisée 1 100 € (750 € pour le luminaire et 350 € pour la clé).

Ces performances techniques améliorées, couplées à un prix de vente réduit, vont permettre au LiFi de se positionner comme la solution idéale pour assurer la connectivité dans tous les environnements où le Wifi est techniquement peu ou pas déployable.

D'abord disponible en version downlight, la gamme sera élargie dès la fin de l'année 2018 avec l'arrivée d'une dalle LiFi puis, au cours du 1er semestre 2019, d'un luminaire sur pied Rivoli Alto, lancé le mois dernier en version Cronos. Lucibel proposera ainsi, dès la fin du 1er semestre 2019, une gamme complète de luminaires afin de s'adapter aux besoins les plus larges de ses clients.

Frédéric Granotier, fondateur et PDG de Lucibel, a indiqué : « Avec la mise sur le marché de cette 2ème génération, Lucibel confirme son leadership sur la technologie LiFi et conserve sa longueur d'avance sur ses concurrents. Forts d'une base comptant plus de 100 clients, qui ont validé la 1ère génération de notre solution LiFi, nous allons pouvoir déployer plus largement cette 2ème génération, grâce à ses performances techniques améliorées et à son prix de commercialisation divisé par plus de 2 ».

Lucibel annonce par ailleurs le lancement du projet « CompuLight » dédié à la valorisation des capacités de calcul résiduelles des cartes électroniques intégrées à ses luminaires LiFi, Cronos et VLC. L'objectif est d'inscrire les éléments d'éclairage dans l'architecture informatique des bâtiments intelligents : c'est le concept de « Edge Computing » actuellement développé et implémenté par les grands groupes IT. CompuLight s'appuie sur un concept très innovant de software. Il fait l'objet du dépôt de deux brevets et de recherche de financements publics.

A propos de Lucibel

Fondé en 2008, Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi développée en partenariat avec pureLiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Line 5, une gamme de produits cosmétiques utilisant la technologie LED.

Le Groupe Lucibel compte 140 personnes, pour un chiffre d'affaires de près de 20 M€ en 2017.

www.lucibel.io

