Lucibel : Lucibel annonce ses résultats semestriels

Une dynamique en bonne voie, entre réorganisation accomplie, accélération commerciale et poursuite d'innovations aux perspectives prometteuses.

L'année 2019 est marquée à la fois par une relance forte de l'activité commerciale (progression de 24 % du chiffre d'affaires entre le 2nd semestre 2018 et le 1er semestre 2019 à périmètre constant) et par une profonde restructuration du Groupe, faisant suite aux difficultés opérationnelles que sa filiale Cordel a connues en 2018. A périmètre constant, les effectifs s'élèvent à 111 personnes au 30 septembre 2019 contre 131 au 31 décembre 2018.

Au cours du semestre, Lucibel a cédé son site de Barentin (Normandie) pour 4 M€ dans le cadre d'un schéma de « Sale and lease-back ». Le Groupe a également finalisé, début avril, l'acquisition de la société Lorenz Light Technic, spécialisée dans l'éclairage pour le secteur de la grande distribution. Cette société est ainsi entrée dans le périmètre de consolidation du Groupe à compter du 1er avril 2019 et a contribué à hauteur de 1 254 K€ au chiffre d'affaires du 1er semestre 2019, ce qui permet une croissance de 40,8% du chiffre d'affaires Groupe par rapport au 2nd semestre 2018.

Pour rappel, Lucibel SA a procédé au 31 décembre 2018 à une fusion simplifiée avec sa filiale Confidence SAS, détenue à 100% et dont les comptes sont intégrés au périmètre de consolidation depuis son acquisition, le 4 octobre 2018.

Le groupe Lucibel annonce ses résultats semestriels établis en normes françaises, arrêtés par son conseil d'administration du 4 octobre 2019.

Compte de résultat consolidé

Données consolidées en K€ (*)

Normes françaises S1 2018 S2 2018 S1 2019 Chiffre d'affaires 10 205 7 359 10 365 Excédent brut d'exploitation (285) (**) (2 018) (652) Résultat d'exploitation (653) (**) (3 090) (986) Résultat financier (43) (41) (34) Résultat exceptionnel (141) (1 160) (495) Impôt sur les bénéfices 75 (70) Résultat net de l'ensemble consolidé (837) (**) (4 216) (1 585) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (15) 1 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (15) 15 (25) Résultat net (852) (**) (4 216) (1 610)

(*) données non auditées qui incluent, pour 2019, les chiffres de la société Lorenz Light Technic sur 3 mois (avril à juin 2019)

(**) incluant une subvention d'exploitation de 900 K€ liée à l'acquisition du site de Barentin

Chiffre d'affaires

Le groupe Lucibel a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 M€, en légère progression par rapport au 1er semestre 2018 (+1,6%) mais en progression très forte par rapport au 2nd semestre 2018 (+40,8%). Cette évolution est observée sur l'ensemble des entités du Groupe sauf sur sa filiale Cordel, spécialisée dans l'éclairage de commerces.

Excédent brut d'exploitation

Sur le 1er semestre 2019, l'excédent brut d'exploitation ressort en perte de 652 K€. Ce chiffre traduit une nette amélioration :

Au 1 er semestre 2018 l'excédent brut d'exploitation de (285 K€) intégrait la reconnaissance d'une subvention d'exploitation de 900 K€ liée à l'acquisition du site de Barentin.

semestre 2018 l'excédent brut d'exploitation de (285 K€) intégrait la reconnaissance d'une subvention d'exploitation de 900 K€ liée à l'acquisition du site de Barentin. Au 2nd semestre 2018, l'excédent brut d'exploitation affichait une perte de plus de 2 M€, notamment en raison de la baisse du chiffre d'affaires et de difficultés opérationnelles qui ont pesé sur la rentabilité de l'exploitation.

Résultat d'exploitation

Après un 2nd semestre 2018 marqué par une baisse du taux de marge brute Groupe (47,4% contre 51,4 % au 1er semestre 2018), le groupe Lucibel est parvenu à faire progresser son taux de marge brute à 49,1 % au cours du 1er semestre 2019. Cette performance a été obtenue grâce à une pondération plus élevée, dans le chiffre d'affaires, des activités à plus forte marge et grâce à la poursuite de l'amélioration de la productivité du site de Barentin.

Sur le 1er semestre 2019, le groupe Lucibel enregistre une perte d'exploitation de 986 K€ contre une perte de 653 K€ au titre du 1er semestre 2018, laquelle intégrait une subvention d'exploitation de 900 K€.

L'analyse du compte de résultat, qui figure en annexe du présent communiqué de presse, confirme une diminution significative des principales charges opérationnelles :

Les charges externes ont diminué de 9,2% entre le 1 er semestre 2018 et le 1 er semestre 2019, ce qui correspond à une économie d'environ 250 K€.

semestre 2018 et le 1 semestre 2019, ce qui correspond à une économie d'environ 250 K€. Les charges de personnel ont diminué de 16,8%, soit un gain de près de 700 K€ entre le 1er semestre 2019 et la même période de 2018. Cette évolution s'explique par les premiers effets des mesures de restructuration mises en œuvre par le Groupe.

Au cours du 1er semestre 2019, les autres charges opérationnelles (impôts et taxes, dotations aux amortissements et aux provisions) sont restées à un niveau équivalent à celui du 1er semestre 2018.

Si l'on met les chiffres du 1er semestre 2019 en perspective avec ceux du 2nd semestre 2018, les charges externes et les charges de personnel augmentent modérément (respectivement de +4,1% et +2,1%) en raison de l'intégration de la société Lorenz Light Technic dans le périmètre de consolidation à compter du 2ème trimestre 2019.

Les dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises sont en baisse de 9% par rapport au 1er semestre 2018 et n'intègrent pas d'éléments non récurrents, contrairement aux chiffres du 2nd semestre 2018.

Enfin, le Groupe précise qu'il a décidé d'étaler la plus-value réalisée dans le cadre de la cession du site de Barentin (environ 2,4 M€) sur les 10 ans d'engagement de location, cette plus-value venant compenser en partie les loyers versés. Au titre du 1er semestre 2019, la reconnaissance de cette plus-value vient diminuer les charges d'exploitation d'environ 60 K€.

Résultat financier

Le résultat financier évolue peu entre les différents semestres et correspond essentiellement à des charges d'intérêts sur les emprunts du Groupe.

Résultat net

Après prise en compte d'une perte exceptionnelle de 495 K€, constituée pour 430 K€ de coûts de restructuration, et d'une charge d'impôts de 70 K€, la perte nette du semestre s'établit à 1 610 K€.

La comparaison avec le résultat net enregistré au cours des deux précédents semestres appelle la remarque suivante : au cours du 2nd semestre 2018, le résultat net intégrait une dépréciation exceptionnelle (à hauteur de 662 K€), de la marque Cordel inscrite à l'actif du bilan.

Bilan

Au 30 juin 2019, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 13,7 M€ contre 15,3 M€ au 31 décembre 2018.

Compte tenu d'une trésorerie brute disponible de 3 M€ au 30 juin 2019, l'endettement financier net du Groupe se limite à 0,2 M€, ce qui représente 1,5% des capitaux propres consolidés au 30 juin 2019.

Evènement post clôture

Lucibel a acquis, début juillet 2019, 20 % du capital de sa filiale Luciconnect, portant ainsi sa participation à 100%. Un processus de fusion simplifiée a, depuis, été initié afin de simplifier l'organisation juridique du Groupe.

Perspectives 2019

Lucibel confirme son objectif de croissance à deux chiffres de son activité pour l'exercice 2019 par rapport à 2018.

Compte tenu du chiffre d'affaires réalisé au 3ème trimestre 2019, du carnet de commandes en cours et de l'impact attendu du plan de restructuration initié au cours du 1er semestre 2019, le Groupe Lucibel enregistre une poursuite de l'amélioration de sa rentabilité au cours du 2nd semestre 2019. L'excédent brut d'exploitation au titre de l'ensemble de l'exercice 2019 devrait être une perte inférieure à 1 M€.

Par ailleurs, le Groupe poursuit son effort de R&D sur ses sujets d'innovation : notamment la technologie LiFi, permettant d'accéder à internet par la lumière, et les éclairages circadiens CRONOS, reproduisant en intérieur la lumière naturelle pour en apporter les bienfaits à ses utilisateurs. Le processus de standardisation de la technologie LiFi au niveau mondial se poursuit selon le calendrier prévu, ce qui devrait permettre la mise sur le marché, début 2021, des premiers smartphones et ordinateurs capables de lire le signal LiFi de façon native. Le franchissement de cette étape permettra un déploiement beaucoup plus large de cette technologie LiFi, très complémentaire à la 5G par les avantages décisifs qu'elle présente pour l'accès à internet à l'intérieur des bâtiments.

Prochaine publication

30 janvier 2020 avant Bourse: publication du chiffre d'affaires 2019

Lucibel est coté sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

A propos de Lucibel

Fondé en 2008, Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi développée en partenariat avec pureLiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Line 5, une gamme de produits cosmétiques utilisant la technologie LED.

www.lucibel.io

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

Contact Relations Média - Agence Scenarii

Berthille La Torre / blatorre@scenarii.fr / 01 40 22 66 43

Illan Gainand / igainand@scenarii.fr / 01 40 22 66 44

ANNEXES AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Données consolidées en K€ (*)

Normes françaises S1 2019 S1 2018 Variation

en K€ S2 2018 Variation en K€

S1 2019

vs S2 2018 Chiffre d'affaires 10 365 10 205 160 7 359 3 006 Autres produits d'exploitation 381 1 487 (1 106) 408 (27) Achats consommés (5 274) (4 955) (319) (3 872) (1 402) Charges externes (2 469) (2 721) 252 (2 373) (96) Charges de personnel (3 404) (4 090) 686 (3 335) (69) Impôts et taxes (207) (216) 9 (127) (80) Autres charges d'exploitation (44) 5 (49) (78) 34 Excédent brut d'exploitation (652) (285) (**) (367) (2 018) 1 366 Dotations nettes des reprises aux amortissements et provisions (334) (368) 33 (1 072) 737 Résultat d'exploitation (986) (653) (**) (333) (3 090) 2 103 Résultat financier (34) (43) 9 (41) 7 Résultat courant des sociétés intégrées (1 020) (696) (**) (324) (3 131) 2 111 Résultat exceptionnel (495) (141) (354) (1 160) 665 Impôt sur les bénéfices (70) (70) 75 (145) Résultat net de l'ensemble consolidé (1 585) (837) (**) (748) (4 216) 2 631 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 1 1 (15) 16 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (25) (15) (10) 15 (40) Résultat net (1 610) (852) (**) (757) (4 216) 2 606

(*) données non auditées qui incluent, pour 2019, les chiffres de la société Lorenz Light Technic sur 3 mois (avril à juin 2019)

(**) incluant une subvention d'exploitation de 900 K€ liée à l'acquisition du site de Barentin

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIFS

Données consolidées en K€ (*) 30/06/2019 31/12/2018 Ecarts d'acquisition 8 607 8 231 Immobilisations incorporelles 2 638 2 965 Immobilisations corporelles 694 2 087 Immobilisations financières 213 179 Titres mis en équivalence 1 - Total actif immobilisé 12 152 13 462 Stocks et en-cours 5 002 4 813 Clients et comptes rattachés 2 906 1 816 Autres créances et comptes de régularisation 3 795 3 773 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 984 1 599 Total actif circulant 14 687 12 002 TOTAL ACTIF 26 839 25 463

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Données consolidées en K€ (*) 30/06/2019 31/12/2018 Capital 14 193 14 193 Primes liées au capital 42 784 42 784 Réserves de conversion groupe (188) (187) Réserves et résultats accumulés (43 088) (41 479) Total Capitaux propres (1) 13 701 15 311 Intérêts hors groupe (2) (0) - Autres fonds propres (3) 1 419 1 495 Provisions (4) 717 867 Emprunts et dettes financières 1 767 1 670 Fournisseurs et comptes rattachés 3 278 3 441 Autres dettes et comptes de régularisation 5 957 2 680 Total Dettes (5) 11 002 7 791 TOTAL PASSIF (1+2+3+4+5) 26 839 25 463

(*) Données non auditées

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

Données consolidées en K€ (*) 30/06/2019 30/06/2018 Résultat net consolidé (1 610) (852) Quote-part de résultat des entités mises en équivalence (1) Dotations nettes aux amortissements et provisions

(hors dépréciation des actifs courants constatée dans la ligne de variation des créances clients et des stocks ci-dessous) 430 241 Gains ou pertes sur cession (5) - Marge brute d'autofinancement (A) (1 184) (611) Variation des stocks 453 202 Variation des créances clients 144 (1 371) Variation des dettes fournisseurs (608) (231) Variation des autres actifs et passifs opérationnels (51) 369 Flux net de trésorerie généré par l'activité (B) (1 247) (1 642) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (288) (1 660) Décaissements liés aux frais de développement immobilisés (106) (327) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 4 080 - Décaissements liés aux prêts et dépôts (25) 5 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières - - Flux de trésorerie liés aux opérations de regroupement d'entreprise (949) (6) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (C) 2 712 (1 988) Augmentation de capital de la société mère - - Remboursement d'emprunts et de dettes financières

(y.c avances conditionnées) (470) (656) Emission d'emprunts et de dettes financières 396 18 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (D) (73) (638) Incidence des variations des cours de devises (E) 0 1 Variation de trésorerie nette (B+C+D+E) 1 392 (4 268) Trésorerie à l'ouverture 1 592 4 721 Trésorerie à la clôture 2 984 453

(*) Données non auditées

