Lucibel : RÉSULTATS ANNUELS 2018: ANNÉE DE TRANSITION POUR LUCIBEL

RUEIL-MALMAISON, le 16.04.2019

Résultats annuels 2018 :

année de transition pour Lucibel

Le groupe Lucibel, qui accélère son développement en 2019, a clôturé une année 2018 pénalisée par les difficultés opérationnelles de sa filiale Cordel et des dépréciations d'actifs non récurrentes et sans impact sur la trésorerie.

Le groupe Lucibel annonce ses résultats annuels établis en normes françaises.

Changement de référentiel comptable

Dans un souci de simplification, le Groupe publie ses comptes en normes françaises depuis le 30 juin 2018.

Les comptes annuels comprennent donc les comptes annuels 2017 en normes IFRS (c'est-à-dire tels qu'ils ont été publiés), les comptes annuels 2017 retraités en normes françaises et les comptes annuels 2018 en normes françaises afin de permettre la comparaison entre les deux exercices.

Compte de résultat consolidé

L'année 2018 a été marquée par les difficultés opérationnelles de sa filiale Cordel, spécialiste de l'éclairage de commerces. Ces dysfonctionnements, qui sont à ce jour résolus, ont pesé à la fois sur le niveau d'activité et sur la rentabilité du Groupe, qui enregistre de ce fait une perte d'exploitation de 3,7 M€.

Données en K€ 31/12/2018 31/12/2017 retraité 31/12/2017 publié Chiffres d'affaires 17 564 19 369 19 369 Excédent brut d'exploitation (2 303) (1 072) (1 220) Résultat d'exploitation (3 743) (1 533) (1 665) Résultat financier (85) (121) (187) Résultat exceptionnel (1 301) 132 57 Impôt sur les bénéfices 75 (2) (2) Résultat net de l'ensemble consolidé (5 053) (1 523) (1 797) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (23) (23) Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (15) Résultat net (5 068) (1 546) (1 820)

Chiffre d'affaires

Le groupe Lucibel a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 M€, en baisse de 9,2% par rapport à l'exercice 2017. Cette baisse s'explique en grande partie par le chiffre d'affaires enregistré sur sa filiale Cordel qui s'est inscrit en repli d'environ 15% entre les deux exercices (9,5 M€ en 2018 contre 11,2 M€ en 2017).

Résultat d'exploitation

Sur l'exercice 2018, le résultat d'exploitation consolidé du groupe Lucibel est une perte de 3 743 K€, contre une perte de 1 533 K€ au 31 décembre 2017, qui s'explique par :

Les difficultés opérationnelles de Cordel qui se sont traduites par une baisse du taux de marge brute de cette activité (42,6% en 2018 contre 50,2% en 2017), plusieurs contrats significatifs ayant été contractés par l'ancien manager de cette filiale à un taux de marge brute anormalement bas. Le chiffre d'affaires de Cordel représentant plus de 50% du chiffre d'affaires Groupe, l'impact sur le niveau de marge brute du Groupe est significatif (49,7 % pour l'ensemble de l'année 2018 contre 53,3% en 2017). La marge brute en valeur est ainsi passée de 10 321 K€ en 2017 à 8 737 K€ au titre de l'exercice 2018.

L'intégration, à compter du 1 er janvier 2018, des charges de l'équipe de développement et de commercialisation de la technologie VLC (permettant la géolocalisation intérieure ou l'envoi d'informations contextualisées). Les charges de cette équipe (estimées à 500 K€ en base annuelle) étaient précédemment portées par SLMS, joint-venture commune entre Lucibel et Schneider Electric, qui n'était pas consolidée dans les comptes du Groupe, Lucibel n'en ayant pas le contrôle.

janvier 2018, des charges de l'équipe de développement et de commercialisation de la technologie VLC (permettant la géolocalisation intérieure ou l'envoi d'informations contextualisées). Les charges de cette équipe (estimées à 500 K€ en base annuelle) étaient précédemment portées par SLMS, joint-venture commune entre Lucibel et Schneider Electric, qui n'était pas consolidée dans les comptes du Groupe, Lucibel n'en ayant pas le contrôle. L'augmentation des charges externes en raison de la prise en charge de l'intégralité des coûts de fonctionnement du site de Barentin à partir de février 2018 et des difficultés de Cordel, qui ont nécessité de recourir de façon significative à du personnel intérimaire.

L'augmentation importante des dotations aux amortissements et aux provisions par rapport à 2017. Cette évolution s'explique par l'absence de reprises de provisions sur 2018, contrairement à l'exercice 2017 au cours duquel le Groupe avait repris 273 K€ de provisions dont le maintien dans les comptes était devenu non justifié. Le Groupe a également décidé de déprécier sur l'exercice 2018, à hauteur de 600 K€, des créances commerciales sur sa filiale Lucibel Middle East dont le recouvrement n'est pas certain sur les exercices à venir.

Afin de maintenir une structure en adéquation avec son activité, le Groupe a entrepris, dès le 2ème trimestre 2018, un plan de restructuration dont le plein effet se mesurera en 2019.

Résultat financier

La réduction de la perte au niveau du résultat financier (85 K€ sur 2018 contre 121 K€ pour l'exercice 2017) s'explique par le remboursement régulier de dettes bancaires (dettes de 1 670 K€ au 31 décembre 2018 contre 2 377 K€ au 31 décembre 2017) et par l'absence de pertes de change.

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel enregistré au cours l'exercice 2018 s'explique essentiellement par :

Les coûts du plan de restructuration, initié par Lucibel à partir du 2 ème trimestre 2018 et destiné à réduire les coûts de structure et permettre l'atteinte d'un excédent brut d'exploitation Groupe positif ;

trimestre 2018 et destiné à réduire les coûts de structure et permettre l'atteinte d'un excédent brut d'exploitation Groupe positif ; La dépréciation d'une partie de la marque Cordel inscrite à l'actif du bilan. Cette dépréciation a pour objectif de tenir compte de l'évolution de l'activité de cette filiale. En effet, Cordel s'adresse à la fois aux grandes enseignes nationales, dont le développement est dynamique, et aux commerces de proximité. Ce segment des commerces de proximité est affecté par le développement des enseignes nationales, des centres commerciaux et du commerce en ligne, situation qui entraîne la fermeture de nombreux points de vente. Cette évolution de marché semble inéluctable, et même si cette activité représente moins de 20% du chiffre d'affaires de Cordel, le Groupe a décidé de déprécier la marque Cordel dans ses comptes consolidés 2018 à hauteur de 662 K€ sur un montant total de 1 883 K€, résultant d'une estimation par les redevances effectuée lors de l'acquisition de Cordel en mars 2013.

Bilan

Au 31 décembre 2018, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 15,3 M€, suite au renforcement des fonds propres de 5,4 M€ par l'intermédiaire des augmentations de capital intervenues en juillet 2018.

Compte tenu d'une trésorerie brute disponible de 1,6 M€ au 31 décembre 2018, l'endettement financier net du Groupe se limite à un peu moins de 1,6 M€, ce qui représente 10% des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2018 (gearing de 0,10).

Evènements post clôture

Lucibel a cédé le 8 avril 2019, dans le cadre d'un schéma de « Sale and lease-back », son site de Barentin (Normandie) pour 4,075 M€, et a finalisé le 11 avril dernier l'acquisition de la société Lorenz Light Technic, spécialisée dans l'éclairage de points de vente. Cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 M€ sur son exercice clos le 31 mars 2019, pour un résultat net estimé de 350 K€.

Perspectives 2019

Lucibel confirme une croissance à deux chiffres de son activité pour l'exercice 2019 et son objectif d'atteinte d'un excédent brut d'exploitation positif sur l'ensemble de l'année 2019, après prise en compte des loyers consécutifs à la cession du site de Barentin et de l'intégration comptable de la société Lorenz Light Technic à compter du 11 avril 2019.

Le Groupe poursuit ses développements sur le LiFi, technologie permettant d'accéder à internet par la lumière, et dont la 2ème génération a été mise sur le marché par Lucibel début 2019. Le processus de standardisation de la technologie LiFi au niveau mondial suit son cours, ce qui devrait permettre la mise sur le marché début 2021 des premiers smartphones et ordinateurs capables de lire le signal LiFi de façon native, ce qui conduira à un déploiement beaucoup plus large de cette technologie.

« 2018 est une année de transition marquée par les difficultés opérationnelles de notre filiale Cordel, le renforcement des synergies entre les entités du Groupe et la reprise de la stratégie de croissance externe avec l'acquisition en octobre de la société Confidence SAS, propriétaire de la marque « Confidence and Light » (www.confidenceandlight.com), spécialiste français du lampadaire sur pied. Suite aux restructurations intervenues dans le groupe Lucibel et avec l'acquisition de la société Lorenz Light Technic, 2019 s'annonce comme une année de croissance forte et rentable » précise Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel.

Lucibel précise que ses comptes consolidés et sociaux seront arrêtés lors du Conseil d'administration du 26 avril prochain.

Prochaine publication

26 juillet 2019 avant Bourse: publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2019

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

ANNEXES AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE

