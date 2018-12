Lucibel : Renforcement du partenariat stratégique entre Lucibel et MEDIA 6

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RUEIL-MALMAISON, LE 13.12.2018

Renforcement du partenariat stratégique entre Lucibel et MEDIA 6

Depuis le dernier trimestre 2017, début du partenariat entre le spécialiste du marketing point de vente MEDIA 6 et Lucibel, la collaboration entre les deux entreprises s'est traduite par l'intégration de lumière connectée Lucibel au sein du showroom MEDIA 6 Lab et par la mise en place d'expériences tests pour des clients MEDIA 6 du secteur de la cosmétique de luxe.

Convaincu du fort potentiel de la VLC (Visible Light Communication), cette technologie innovante qui permet d'enrichir l'expérience client en fournissant un contenu adapté à chaque situation, MEDIA 6 a décidé d'accélérer l'intégration de cette technologie dans son offre client, en particulier dans l'univers de la cosmétique de luxe et le secteur des concessions automobiles.

Cette technologie de communication par la lumière offre aux clients MEDIA 6 un double cas d'usage en localisant très précisément une personne équipée d'un smartphone ou d'une tablette, permettant ainsi l'envoi d'informations contextualisées.

- Dans l'univers de la cosmétique, la solution proposée comme un outil d'aide à la vente donne accès à l'information produit de manière pertinente et rapide au vendeur en magasin, sans perdre l'attention du client. Elle constitue donc un support de formation et d'informations essentiel mis à la disposition des forces de vente.

- Dans le secteur automobile, la lumière connectée trouve sa place comme outil d'enrichissement du parcours client en concession, en participant à la découverte approfondie du véhicule. Elle donne la possibilité au client de customiser le véhicule selon ses critères de choix, en suivant des instructions précises tout au long de son parcours. Cette expérience contribue ainsi à l'augmentation du taux de transformation en points de vente.

Au-delà de ces actions commerciales liées à la technologie VLC, MEDIA 6 a également choisi d'intégrer des solutions d'éclairage LED Lucibel au sein du mobilier qu'elle commercialise.

Enfin le renforcement du partenariat entre MEDIA 6 et Lucibel s'est traduit par une prise de participation de MEDIA 6 au sein du capital de Lucibel à hauteur de 100 K€, par émission d'actions nouvelles Lucibel au prix de 1,6€ par action.

Frédéric Granotier, Président de Lucibel, se réjouit dans ce contexte des débouchés du VLC, « Le renforcement de notre partenariat témoigne de la confiance de MEDIA 6 dans la technologie VLC de Lucibel et dans son potentiel. Plus que jamais, je suis convaincu que face au digital, l'avenir du commerce physique passe par la technologie VLC. »

De son côté Bernard Vasseur, Président Directeur Général de MEDIA 6 met l'accent sur une révolution du point de vente en pleine effervescence : « Tous les professionnels du Retail et du Merchandising, connaissent l'importance de la lumière dans la réussite d'une ambiance ou la valorisation de leurs produits. Aujourd'hui, avec Lucibel, la lumière devient également vecteur de communication et capteur de données, ce qui ouvre d'immenses perspectives qui permettront à MEDIA 6 d'accompagner ses clients dans leurs évolutions vers le New Retail. La créativité, l'écoute et les produits Lucibel en font un partenaire stratégique dont les solutions participent activement aux mutations qui conduiront au commerce de demain. »

Usages complémentaires de la VLC :

La technologie VLC offre également la possibilité de se géolocaliser à l'intérieur d'un bâtiment (gare, aéroport, immeuble de bureaux) ou d'un centre commercial, ce qui offre un service complémentaire à la géolocalisation extérieure, déjà largement adoptée avec l'émergence d'internet et de la 4G.

Enfin, le potentiel du « VLC by Lucibel » s'étend au-delà du commerce de détail à des secteurs ayant des besoins précis en matière d'écosystèmes et d'intervenants, tels que le suivi des objets dans les usines et les entrepôts, l'optimisation du flux de travail dans le secteur de la santé ou encore le développement de services premium dans les musées, centres commerciaux et autres espaces publics.

A propos de Lucibel : Fondé en 2008, Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issue de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi développée en partenariat avec pureLiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Line 5, une gamme de produits cosmétiques utilisant la technologie LED. Le Groupe Lucibel compte 140 personnes, pour un chiffre d'affaires de près de 20 M€ en 2017. Lucibel est coté sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378 Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI. Plus d'informations sur www.lucibel.io. Contact Lucibel / Communication : soline.desnau@lucibel.com Soline DESNAU - Chargée de communication - 01 80 04 12 25 Contact Lucibel / Commercial : Florencia Tonoli : florencia.tonoli@lucibel.com Florencia Tonoli - Responsable VLC - 06 21 00 15 38 Contact Relations Média : Agence Scenarii Illan Gainand / igainand@scenarii.fr / +33 (0)1 40 22 66 44 Berthille La Torre / blatorre@scenarii.fr / +33 (0)1 40 22 66 43

A propos de MEDIA 6 : « Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente »

Spécialiste du Marketing sur le Point de Vente, le groupe MEDIA 6 agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans les points de ventes des supports de communication et de présentation qui permettent :

 d'augmenter la fréquentation du lieu de vente,

 d'optimiser et d'orienter les ventes au moment déterminant de l'acte d'achat.

Sur ces marchés, MEDIA 6 occupe une position particulière en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale intégrée multi matériaux :

 PLV, temporaire et permanente, pour une clientèle de fabricants ;

 Mobilier Commercial et de l'Agencement d'espace de vente, pour une clientèle de distributeurs.

Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes références du monde du luxe, de la pharmacie ou de la grande distribution.

Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d'un effectif moyen de 630 personnes et de 6 sites de production spécialisés.

Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000064404 - Code Reuters : EDI.PA,Code Bloomberg EDI - www.media6.com

