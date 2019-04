Lucibel : Résultats annuels 2018 de Lucibel

Le groupe Lucibel, qui accélère son développement en 2019, a clôturé une année 2018 pénalisée par les difficultés opérationnelles de sa filiale Cordel et des dépréciations d'actifs non récurrentes et sans impact sur la trésorerie.

•L'augmentation importante des dotations aux amortissements et aux provisions par rapport à 2017. Cette évolution s'explique par l'absence de reprises de provisions sur 2018, contrairement à l'exercice 2017 au cours duquel le Groupe avait repris 273 K€ de provisions dont le maintien dans les comptes était devenu non justifié. Le Groupe a

Lucibel a cédé le 8 avril 2019, dans le cadre d'un schéma de « Sale and lease-back », son site de Barentin (Normandie) pour 4,075 M€, et a finalisé le 11 avril dernier l'acquisition de la société Lorenz Light Technic, spécialisée dans l'éclairage de points de vente. Cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 M€ sur son exercice clos le 31 mars 2019, pour un résultat net estimé de 350 K€.

•La dépréciation d'une partie de la marque Cordel inscrite à l'actif du bilan. Cette dépréciation a pour objectif de tenir compte de l'évolution de l'activité de cette filiale. En effet, Cordel s'adresse à la fois aux grandes enseignes nationales, dont le développement est dynamique, et aux commerces de proximité. Ce segment des commerces de proximité est affecté par le développement des enseignes nationales, des centres commerciaux et du commerce en ligne, situation qui entraîne la fermeture de nombreux points de vente. Cette évolution de marché semble inéluctable, et même si cette activité représente moins de 20% du chiffre d'affaires de Cordel, le Groupe a décidé de déprécier la marque Cordel dans ses comptes consolidés 2018 à hauteur de

•Les coûts du plan de restructuration, initié par Lucibel à partir du 2ème trimestre 2018 et destiné à réduire les coûts de structure et permettre l'atteinte d'un excédent brut d'exploitation Groupe positif ;

Perspectives 2019

Lucibel confirme une croissance à deux chiffres de son activité pour l'exercice 2019 et son objectif d'atteinte d'un excédent brut d'exploitation positif sur l'ensemble de l'année 2019, après prise en compte des loyers consécutifs à la cession du site de Barentin et de l'intégration comptable de la société Lorenz Light Technic à compter du 11 avril 2019.

Le Groupe poursuit ses développements sur le LiFi, technologie permettant d'accéder à internet par la lumière, et dont la 2ème génération a été mise sur le marché par Lucibel début 2019. Le processus de standardisation de la technologie LiFi au niveau mondial suit son cours, ce qui devrait permettre la mise sur le marché début 2021 des premiers smartphones et ordinateurs capables de lire le signal LiFi de façon native, ce qui conduira à un déploiement beaucoup plus large de cette technologie.

«2018 est une année de transition marquée par les difficultés opérationnelles de notre filiale Cordel, le renforcement des synergies entre les entités du Groupe et la reprise de la stratégie de croissance externe avec l'acquisition en octobre de la société Confidence SAS, propriétaire de la marque « Confidence and Light » (www.confidenceandlight.com), spécialiste français du lampadaire sur pied. Suite aux restructurations intervenues dans le groupe Lucibel et avec l'acquisition de la société Lorenz Light Technic, 2019 s'annonce comme une année de croissance forte et rentable » précise Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel.

Lucibel précise que ses comptes consolidés et sociaux seront arrêtés lors du Conseil d'administration du 26 avril prochain.

Prochaine publication

26 juillet 2019 avant Bourse: publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2019

Lucibel est coté sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet - Directrice financière severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

Contact Relations Média - Agence Scenarii

Berthille La Torre / blatorre@scenarii.fr / 01 40 22 66 43

Illan Gainand / igainand@scenarii.fr / 01 40 22 66 44

4