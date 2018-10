Lucibel : acquisition de Confidence SAS

08/10/2018 | 10:03

Le groupe Lucibel annonce ce lundi l'acquisition de 100% des titres de la société Confidence SAS, spécialisée dans l'éclairage pour les environnements tertiaires, après le closing de l'opération intervenu le 4 octobre.



'Cette acquisition permet au groupe Lucibel d'entrer sur le segment des luminaires sur pied et lampes de bureau qui constituent l'éclairage mobile et personnel des espaces de travail. Ce segment de marché du luminaire-mobilier de haut confort personnel est très dynamique et moins concurrentiel que le segment 'historique' de Lucibel du luminaire intégré au bâtiment. En effet, le design du produit est un élément décisif dans la décision d'achat de ces 'objets éclairants', qui conjuguent technicité de l'éclairage et signature visuelle du poste de travail', explique Lucibel dans un communiqué.



Confidence SAS a réalisé au titre de son exercice 2017 un chiffre d'affaires de 1,4 million d'euros, pour un résultat net de 144.000 euros. Un paiement en numéraire de 550.000 euros a notamment été effectué par Lucibel pour la réalisation de cette opération.





