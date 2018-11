Lucibel : fournit du LiFi à l'Armée de Terre

21/11/2018 | 10:30

Lucibel annonce ce jour avoir remporté, au mois de juin, l'appel d'offres lancé par l'Etat-Major de l'Armée de Terre, relatif à l'équipement en LiFi de la Section Technique de l'Armée de Terre, afin de tester sa technologie d'accès à internet par la lumière.



'Le LiFi est une technologie de communication par la lumière LED modulée, qui permet un échange de données entre un luminaire LED et un ordinateur, rendant ainsi possible l'accès à internet. (...) Suite à cet appel d'offres remporté, une vingtaine de luminaires LiFi ont été livrés afin d'évaluer la pertinence de cette solution au cours d'un exercice de préparation opérationnelle', indique Lucibel.



L'Armée de Terre a par ailleurs souhaité que Lucibel participe au Forum Innovation Défense, qui se tient entre le 22 et le 24 novembre à Paris. Une démonstration de cette technologie, en présence de collaborateurs du groupe Lucibel, est notamment prévue.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.