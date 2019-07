COMMUNIQUE DE PRESSE

Rueil-Malmaison, le 17 juillet 2019

Lucibel reçoit le JANUS de l'Industrie pour sa gamme de produits Rivoli

Le groupe Lucibel est fier d'annoncer que le jury de l'Institut Français du Design lui a décerné le label d'excellence JANUS de l'Industrie pour sa gamme de produits Rivoli.

Ce prix récompense chaque année des entreprises ou collectivités qui s'inscrivent durablement dans une démarche de progrès au service d'un domaine, tel que l'industrie ou le commerce. Parrainé par le Ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, et reconnu par les professionnels du design, le label JANUS prime les meilleures innovations alliant technologie et design. Par le passé, ce prix prestigieux a notamment récompensé le Vélib', la Twingo ou encore la DS.

L'ensemble des candidats était jugé sur l'adéquation de leur réponse créative et innovante à une problématique choisie. Sur la base des critères d'appréciation du « 5 E » (Economie, Esthétique, Ergonomie, Ethique et Emotion), Lucibel et sa gamme Rivoli ont été identifiés comme étant les plus novateurs et pertinents dans la catégorie Industrie.

La gamme de luminaires Rivoli, née d'une collaboration de Lucibel avec Manganèse, bureau de style et d'édition de Saguez&Partners, a séduit le jury du concours, par l'alliance de son design élégant et de sa technologie circadienne embarquée, Cronos. Grâce à cette technologie innovante, la gamme Rivoli permet d'imiter la lumière naturelle pour améliorer le bien-être de ses utilisateurs, avec une efficacité prouvée par une étude clinique effectuée par les médecins du sommeil de l'Hôtel-Dieu (Paris).

La cérémonie de remise de prix aura au lieu en novembre prochain au Quai d'Orsay, en présence de Jean Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires européennes. Organisée sous le patronage du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, elle sera suivie d'une conférence de presse qui conviera professionnels et personnalités du monde du design.

A propos de Lucibel

Fondé en 2008, Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi développée en partenariat avec pureLiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Line 5, une gamme de produits cosmétiques utilisant la technologie LED. Le Groupe Lucibel compte 120 personnes, pour un chiffre d'affaires de près de 18 M€ en 2018. www.lucibel.io