RUEIL-MALMAISON, LE 23.07.2018

Lucibel souhaite la bienvenue à l'IEEE 802.11bb, futur standard LiFi

Le 18 Juillet 2018, l'organisation internationale IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Standards Association a officialisé la création du futur standard LiFi 802.11bb.

Lucibel, groupe français innovant pionnier sur le LiFi, se félicite de cette étape déterminante dans le développement de la technologie LiFi et l'évolution de son marché vers un marché de masse.

« La rédaction de ce nouveau standard LiFi sera achevée d'ici début 2021. Cependant, les fabricants d'appareils [smartphones, ordinateurs, tablettes…] qui souhaitent commencer à développer des produits nativement Li-Fi peuvent déjà utiliser les premières versions de la norme » explique Nikola Serafimovski, membre de l'IEEE et président du groupe de travail 802.11bb sur les communications par la lumière.

En effet, la création du standard va résoudre la problématique de l'interopérabilité entre les appareils connectés en LiFi, et permettre ainsi aux fabricants de smartphones, d'ordinateurs et de tablettes d'intégrer nativement la fonctionnalité LiFi, comme l'est aujourd'hui la fonctionnalité WiFi.

Le groupe de travail IEEE 802.11 rassemble Broadcom, Huawei, Intel, pureLiFi et d'autres fournisseurs de puces électroniques, ainsi que des fournisseurs d'infrastructure WiFi, tels que Cisco ou Ericsson.

Il rassemble également des fabricants de smartphones tels que Samsung, Apple ou Sony et des opérateurs télécoms comme Orange et Deutsche Telekom.

Lucibel, fort de la commercialisation auprès de 100 clients professionnels de la 1ère solution LiFi industrialisée au monde, qui se positionne en tant que fournisseur d'infrastructure LiFi, est très actif dans ce groupe de travail. La collaboration de l'ensemble de ces acteurs autour du futur standard LiFi va permettre un déploiement de masse de cette technologie auprès des professionnels puis du grand public.

« Le Li-Fi peut aider de manière significative à fournir une couverture omniprésente à l'intérieur des bâtiments pour le marché de masse, apportant une connectivité à internet partout où il y a de la lumière » explique Nikola Serafimovski.

Le cabinet de Conseil et d'études Global Market Insights a estimé le marché du LiFi à horizon 2023 à 75,5 milliards de dollars, une valeur bien supérieure au marché de l'éclairage LED.

Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel, a déclaré : « L'officialisation de la naissance prochaine du standard LiFi est une étape majeure dans l'émergence de cette technologie disruptive. Les avantages décisifs du LiFi par rapport au WiFi, notamment la sécurisation dans l'échange de données et l'absence d'émission d'ondes électromagnétiques, sont tels que cette technologie devrait s'imposer rapidement dans tous les segments de marché, y compris pour les particuliers, à compter de l'adoption du standard. Lucibel, pionnier sur cette technologie, se positionne comme le 1er

fournisseur d'infrastructure LiFi et compte bien tirer profit des perspectives très prometteuses de ce marché en émergence. »

Pour plus d'informations, vous trouverez ci-dessous le lien vers la communication officielle de l'IEEE : http://theinstitute.ieee.org/resources/standards/ieee-task-force-works-on-standard-for-light-communications

A propos de Lucibel :

LUCIBEL est un groupe français innovant qui conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. LUCIBEL est également pionnier dans le développement et la commercialisation du LiFi, solution d'accès à internet par la lumière co-développée avec son partenaire écossais pureLiFi

Pour plus d'informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.io

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

