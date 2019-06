COMMUNIQUÉ DE PRESSE RUEIL-MALMAISON, LE 28.06.2019 Technologie LiFi : Lucibel se félicite de la création de la Light Communications Alliance Le 25 juin 2019 a été annoncée la création de la « Light Communications Alliance » (LCA) dont le but est de promouvoir, à un niveau international, les technologies de transmission de données par la lumière. Parmi elles, figurent notamment le LiFi (« Light Fidelity »), technologie qui permet l'accès à internet par la lumière et les OCC (« Optical Camera Communication »). Lucibel se positionne comme un acteur leader dans ces technologies pour avoir mis sur le marché, en septembre 2016, le 1er luminaire LiFi industrialisé au monde et pour avoir développé une solution VLC (Visible Light Communication) qui permet une géolocalisation par la lumière à des fins de guidage ou d'envoi d'informations contextualisées dans un commerce ou un musée, par exemple. Lucibel a réalisé une centaine d'installations de pilotes de ses solutions LiFi et VLC au sein d'entreprises clientes. La « Light Communications Alliance » a pour objectif de mettre en avant les avantages et les cas d'usage de ces technologies et de définir des normes pour permettre la communication et l'interopérabilité de ces technologies. Elle regroupe les acteurs les plus à la pointe de ces technologies au niveau mondial et compte 12 membres fondateurs, dont Nokia, le fabriquant d'éclairages Ledvance, le câblo-opérateur américain Liberty Global, l'Institut de recherche Leti du CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), l'Institut Mines-Télécom et Lucibel. Trois acteurs français figurent parmi les membres fondateurs de la Light Communications Alliance., preuve de l'avance technologique française dans ce domaine prometteur. Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel, se réjouit de la création de la « Light Communications Alliance » et a déclaré : « L'existence de la LCA va permettre d'intensifier la pédagogie nécessaire et préalable à l'émergence de ces technologies de transmission de données par la lumière. Je suis convaincu du fort potentiel de développement et de création de valeur sur les moyen et long terme de ces technologies. La présence de Lucibel parmi les 12 membres fondateurs de cette Alliance est une reconnaissance, par ses pairs, de la pertinence de ses développements technologiques. » L'institut de recherche « Global Market Insights » prévoit que le marché de la technologie LiFi atteindra 75 milliards de dollars d'ici 2025. En annexe figure la version intégrale du communiqué de presse de la « Light Communications Alliance » en date du 25 juin 2019.

ANNEXE Communiqué de presse Paris, le mardi 25 juin 2019 Les leaders mondiaux de l'industrie des télécommunications se rassemblent pour créer la Light Communications Alliance L'Alliance a pour objectif de mener, à un niveau international, l'adoption d'une technologie offrant un niveau de communication sans fil sans précédent à l'industrie des Light Communications (communication par la lumière), un marché dont la valeur se chiffrera bientôt en milliards de dollars. Les leaders mondiaux de l'industrie des télécommunications, des fabricants d'éclairage et d'équipements créent la Light Communications Alliance (LCA), afin de promouvoir les nouvelles technologies sans fil permettant les Light Communications (LC). Ils établiront et préconiseront l'utilisation des normes pour cette industrie émergente. Les technologies de Light Communications complètent et améliorent les communications sans fil 5G et autres technologies de radiofréquences comme le Wi-Fi. En s'appuyant sur une bande passante beaucoup plus large, la lumière peut en effet délivrer une plus grande quantité de données plus rapidement et surtout avec plus de sécurité. La LCA est une association ouverte, à but non lucratif, dont les membres ont pour but de promouvoir les technologies de Light Communications avec une approche cohérente, ciblée et concise. La LCA a pour objectif de mettre en lumière les avantages, les cas d'usage et le délai d'adoption des Light Communications. Elle s'attache également à réunir les leaders innovants de tous les secteurs de l'industrie en lien avec l'éclairage et les télécommunications, en définissant des normes pour l'éducation, la communication et l'interopérabilité. Les membres fondateurs de la LCA sont Nokia, Emirates Integrated Telecommunications Company (du), Franhofer HHI, LEDVANCE, Liberty Global, Lucibel, pureLiFi, LiFi Research & Development Centre, Velmenni, Zero.1, CEA Leti et l'Institut Mines-Télécom. Les technologies de Light Communications incluent le LiFi, également connue sous le nom de Light Fidelity, mais aussi les Optical Camera Communications (OCC). Ces dernières suscitent un intérêt croissant ces dernières années pour de nombreuses industries, telles que les smart Cities et smart homes, l'industrie 4.0, la production industrielle, mais aussi le retail et le tourisme. Global Market Insights prévoit que le marché de la technologie LiFi atteindra 75 milliards de dollars d'ici 2025, créant ainsi de grandes opportunités, pour les industries connexes, de profiter des Visible Light Communications. 3

Le LiFi offre une solution entièrement en réseau, de communication mobile bidirectionnelle utilisant la lumière, et ayant le potentiel d'offrir une bande passante massive et des vitesses plus élevées pour les communications sans fil à courte portée. Elle peut être facilement intégrée aux technologies sans fil traditionnelles, telles que le Wi-Fi, et peut améliorer les réseaux avec plus de rapidité et de sécurité. Le LiFi peut être déployé dans divers environnements, tant professionnels que domestiques, y compris les smart offices, smart transports, l'industrie 4.0 et dans les solutions domotiques de maisons connectées. Les Optical Camera Communications (OCC) ont le potentiel de créer des services à valeur ajoutée, en utilisant la lumière, notamment pour l'émission d'informations et la géolocalisation indoor dans des environnements tels que les immeubles de bureaux, les centres de congrès et les parkings. Les technologies LC offrent des milliers de canaux supplémentaires pour les communications sécurisées à haut débit. En effet, elles permettent des connexions plus rapides et plus fiables, ainsi qu'une plus grande sécurité car la lumière peut être contenue, par exemple, à l'intérieur des bâtiments. La LCA est ouverte aux membres de tous les secteurs de l'industrie de l'éclairage et des télécommunications, y compris aux fabricants de puces, aux équipementiers, aux exploitants de réseaux, aux fabricants d'éclairage et aux innovateurs de la communication par la lumière. Pour en savoir plus sur la LCA : www.LightCommunications.org A propos des organisations fondatrices Nokia Nokia crée la technologie pour connecter le monde. Grâce à la recherche et à l'innovation de Nokia Bell Labs, nous offrons aux fournisseurs de services de communications, aux gouvernements, aux grandes entreprises et aux consommateurs le catalogue de produits, de services et de licences le plus complet de l'industrie. Nokia permet l'infrastructure pour la 5G et l'Internet des objets (IdO), et de façonner l'avenir de la technologie pour transformer l'expérience humaine. pureLiFi pureLiFi est une entreprise de technologie LiFi créée en 2012 en tant qu'entreprise qui offre des communications LiFi sans fil et mobiles. L'entreprise a été fondée grâce à la recherche sur les Light Communications menée pendant 16 ans par le cofondateur, le professeur Harald Haas. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : http://www.purelifi.com Zéro.1 Zero.1 est un fournisseur de matériel et de logiciels spécialisé dans la communication par caméra optique fondé en 2016. Grâce à son driver unique, n'importe quelle LED peut devenir compatible. Une simple application téléchargeable sur l'IOS et Android Store permettra à la caméra des appareils mobiles de recevoir le signal OCC. Zero.1 fournit le Cloud et des services associés tels que, mais non limités à, système de positionnement intérieur, services de localisation, géolocalisation des informations, gestion de foule et analyse de données etc. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : https://www.zero1.zone 4

LEDVANCE Avec des bureaux dans plus de 50 pays et des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des leaders mondiaux de l'éclairage général pour les utilisateurs professionnels et les consommateurs. En Amérique du Nord, LEDVANCE LLC offre une large gamme de luminaires LED SYLVANIA pour diverses applications, des produits d'éclairage intelligents pour maisons et bâtiments intelligents, une des plus grandes gammes de lampes LED de l'industrie et des sources lumineuses traditionnelles. Le leadership de la marque SYLVANIA est le résultat de plus de 100 ans d'expérience dans l'éclairage et ouvre la voie à un succès futur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.sylvania.com du Emirates Integrated Telecommunications Company (du) est un fournisseur de services de télécommunications dynamique et primé à plusieurs reprises aux Émirats arabes unis, desservant 9 millions de clients particuliers avec ses services mobiles, fixes, Internet haut débit et domestiques sur son réseau 4G LTE. du dessert également plus de 100 000 entreprises des EAU avec sa vaste gamme de services et de TIC. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.du.com Velmenni Velmenni travaille sur la technologie LiFi depuis 5 ans. Elle a atteint de nombreux jalons en matière de recherche et de développement dans le domaine des communications optiques sans fil, y compris le développement d'un réseau de maillage optique sans fil. Aujourd'hui, Velmenni se concentre principalement sur l'optimisation de la vitesse, l'efficacité et l'homogénéité de la connectivité dans le domaine LiFi. Après avoir réalisé avec succès des tirages de la technologie LiFi sur plusieurs sites, nous menons actuellement des projets pilotes pour utiliser la Light Communication bidirectionnelle dans diverses conditions industrielles. L'objectif reste d'intégrer LiFi et Wi-Fi pour créer des réseaux complets, efficaces et productifs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.velmenni.com Lucibel Fondé en 2008, Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi développée en partenariat avec pureLiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Line 5, une gamme de produits cosmétiques utilisant la technologie LED. Le Groupe Lucibel compte 120 personnes, pour un chiffre d'affaires de près de 18 M€ en 2018. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet www.lucibel.io Centre de recherche et de développement LiFi Le LiFi R&D Centre mène des recherches de pointe à l'échelle internationale en collaboration avec l'industrie et en son nom. Il vise à accélérer l'adoption par la société des technologies LiFi et sans fil émergentes grâce à un engagement avec les principaux partenaires industriels, afin d'exploiter pleinement le potentiel commercial et novateur de la technologie LiFi et de contribuer à la création d'une nouvelle industrie importante de cette technologie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : https://www.lifi-centre.com Institut Mines-Télécom L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation en ingénierie et technologies numériques. Toujours à l'écoute du monde économique, IMT allie une forte légitimité académique à des relations étroites avec les entreprises. Il se concentre 5

