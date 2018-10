Lucibel : Acquisition de la société Confidence SAS et Résultats au 30 juin 2018

ACQUISITION DE LA SOCIETE CONFIDENCE SAS

RESULTATS AU 30 JUIN 2018

Le groupe Lucibel annonce l'acquisition de 100 % des titres de la société Confidence SAS, suite au closing de l'opération intervenu le 4 octobre 2018.

La société Confidence SAS, propriétaire de la marque « Confidence and Light » (www.confidenceandlight.com), est l'un des principaux spécialistes français de l'éclairage de qualité pour les environnements tertiaires. Elle conçoit et fait fabriquer en France une gamme complète de lampadaires sur pied, d'appliques et de suspensions, de liseuses et de lampes de bureau.

Un marché en croissance

Cette acquisition permet au groupe Lucibel d'entrer sur le segment des luminaires sur pied et lampes de bureau qui constituent l'éclairage mobile et personnel des espaces de travail.

Ce segment de marché du luminaire-mobilier de haut confort personnel est très dynamique et moins concurrentiel que le segment "historique" de Lucibel du luminaire intégré au bâtiment. En effet, le design du produit est un élément décisif dans la décision d'achat de ces « objets éclairants », qui conjuguent technicité de l'éclairage et signature visuelle du poste de travail.

Ces lampadaires sur pied et lampes de bureau offrent une ergonomie visuelle optimisée, permettant ainsi à chaque personne de bénéficier d'un confort optimal : la faible luminance des sources et la possibilité d'opérer des réglages individuels simples contribuent à la création d'une ambiance de travail agréable.

Une base de clients élargie pour le groupe Lucibel

L'intégration de Confidence SAS va permettre au groupe Lucibel d'accéder à une base clients existante pour commercialiser sa gamme RIVOLI, conçue par le designer Manganèse/Saguez et lancée récemment.

RIVOLI, gamme premium de lampadaires sur pied et lampes de bureau offre les fonctionnalités circadiennes CRONOS (éclairage imitant la lumière naturelle pour plus de bien-être et d'efficacité au travail des utilisateurs) et LiFi (permettant d'accéder à internet par la lumière, en remplacement du WiFi).

Par ailleurs, les produits de la gamme « Confidence and Light » seront commercialisés par l'ensemble des filiales du groupe Lucibel, ce qui permettra de faire croître rapidement le chiffre d'affaires de cette activité.

Confidence SAS, une société très rentable qui sera intégrée rapidement

Au titre de son exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires de Confidence SAS a atteint 1 399 K€, pour un résultat d'exploitation de 198 K€ (marge d'exploitation de plus de 14%) et un résultat net de 144 K€.

Au 1er semestre 2018, Confidence SAS a réalisé un chiffre d'affaires de 849 K€ et a dégagé un résultat d'exploitation de 176 K€. La veille du closing, la société Confidence disposait d'une trésorerie, nette de toute dette bancaire, de 309 K€.

Pour cette acquisition, le prix payé par le groupe Lucibel se décompose de la façon suivante :

un paiement en numéraire de 550 K€ intervenu le 4 octobre 2018 ;

l'émission de 62 500 actions Lucibel au bénéfice de Monsieur Philippe Rainsant, dirigeant et unique actionnaire de la société Confidence SAS. Ces actions ont un lock up jusqu'au 1 er janvier 2019 ;

janvier 2019 ; un earn out égal à 100% du résultat d'exploitation 2018 de la société Confidence SAS, réglé au plus tard le 31 mars 2019.

Par ailleurs, le groupe Lucibel envisage de procéder, avant le 31 décembre 2018, à une fusion de la société Confidence SAS avec Lucibel SA, à effet rétroactif au 1er janvier 2018.

A l'issue de cette acquisition, Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel a déclaré : « Je me réjouis que Lucibel reprenne sa stratégie de croissance externe avec cette acquisition stratégique qui permet au Groupe d'entrer sur le segment à forte valeur ajoutée et croissance dynamique du luminaire-mobilier. Confidence SAS est une véritable pépite que nous allons faire grandir grâce aux synergies qui seront déployées sans délai avec l'ensemble du groupe Lucibel ».

Philippe Rainsant, Président et actionnaire de Confidence SAS, a précisé: « Cet adossement de Confidence SAS au groupe Lucibel est devenu une évidence dès nos premiers échanges car nos deux sociétés sont très complémentaires et partagent les mêmes valeurs et la même vision du marché. Ce rapprochement constitue un levier fort d'accélération de l'activité Confidence and Light et de création de valeur pour le groupe Lucibel ».

RÉSULTATS AU 30 JUIN 2018

Changement de référentiel comptable

Dans un souci de simplification, et comme indiqué précédemment, le Groupe publie ses comptes en normes françaises à partir du 30 juin 2018.

Les comptes semestriels comprennent donc les comptes semestriels 2017 en norme IFRS (c'est-à-dire tels qu'ils ont été publiés), les comptes semestriels 2017 retraités en normes françaises et les comptes semestriels 2018 en normes françaises afin de permettre la comparaison entre les deux exercices.

Compte de résultat consolidé

Données en K€ (*) - Normes françaises 30/06/2018 30/06/2017 retraité 30/06/2017 publié Chiffre d'affaires 10 205 9 884 9 884 Autres produits d'exploitation 1 487 529 522 Achats consommés (4 955) (4 678) (4 639) Charges externes (2 721) (2 254) (2 254) Charges de personnel (4 090) (3 747) (3 958) Impôts et taxes (216) (196) (196) Dotations nettes des reprises

aux amortissements et provisions (368) 90 86 Autres charges d'exploitation 5 (52) (52) Résultat d'exploitation (653) (424) (607) Charges et produits financiers (43) (113) (148) Résultat courant des sociétés intégrées (696) (537) (755) Charges et produits exceptionnels (141) (24) 1 Impôt sur les bénéfices - - - Résultat net des entreprises intégrées (837) (561) (754) Quote-part de résultat des sociétés

mises en équivalence - (23) (23) Dotations aux amortissements

des écarts d'acquisition (15) - - Résultat net (852) (584) (777) Dont part Groupe (852) (584) (756) Dont intérêts minoritaires (21)

(*) données non auditées

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires au 30 juin 2018 est en hausse de 3% par rapport au 1er semestre 2017, à 10,2 M€.

Sur le périmètre France, le chiffre d'affaires affiche une progression de plus de 8%. Les ventes réalisées à l'international, qui s'effectuent exclusivement en « mode projets », connaissent une volatilité significative d'un semestre sur l'autre ; elles affichent un repli d'environ 30% sur le 1er semestre 2018.

Dans ce contexte, la part du chiffre d'affaires réalisée à l'international au 1er semestre 2018 représente 8% du chiffre d'affaires total.

Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation consolidé du groupe Lucibel au 30 juin 2018 représente une perte de 653 K€ contre une perte de 424 K€ au 30 juin 2017.

Ce résultat d'exploitation tient compte d'un produit d'exploitation de 900 K€ au titre du rachat par Lucibel auprès de Schneider Electric, en février 2018, de son site industriel de Barentin (Normandie) dans des conditions financières privilégiées.

La dégradation du résultat d'exploitation du groupe Lucibel par rapport au 1er semestre 2017 s'explique :

majoritairement par des difficultés opérationnelles rencontrées par sa filiale Cordel, spécialiste de l'éclairage de commerces, depuis fin 2017. Ces difficultés opérationnelles (causées principalement par une insuffisance de ressources humaines liée à un afflux de commandes fin 2017 et à un taux d'absentéisme du personnel très élevé) ont nécessité de recourir de façon significative à du personnel intérimaire, ce qui a dégradé la qualité de service et pesé fortement sur les coûts de personnel et les charges externes sur le semestre ;

par le transfert au sein de Lucibel SA de l'équipe de développement et de commercialisation de la technologie VLC à compter du 1 er janvier 2018. Les charges de cette équipe (estimées à 500 K€ en base annuelle) étaient précédemment portées par SLMS, joint-venture commune entre Lucibel et Schneider Electric qui n'était pas consolidée dans les comptes du Groupe, Lucibel n'en ayant pas le contrôle ;

janvier 2018. Les charges de cette équipe (estimées à 500 K€ en base annuelle) étaient précédemment portées par SLMS, joint-venture commune entre Lucibel et Schneider Electric qui n'était pas consolidée dans les comptes du Groupe, Lucibel n'en ayant pas le contrôle ; par la prise en charge de l'intégralité des coûts de fonctionnement du site de Barentin suite à son rachat à Schneider Electric en février 2018 ;

par l'absence de reprises de provisions au 30 juin 2018, contrairement à la situation du 1er semestre 2017 au cours de laquelle le Groupe avait repris 273 K€ de provisions dont le maintien dans les comptes était devenu non justifié.

Résultat financier

La forte réduction de la perte au niveau du résultat financier au 1er semestre 2018 (43 K€ vs 113 K€ au 1er semestre 2017) s'explique par le remboursement régulier de dettes bancaires entre les deux exercices (dettes de 2 031 K€ au 30 juin 2018 vs 2 635 K€ au 30 juin 2017) et par la réduction des pertes de change.

Résultat exceptionnel

Les 141 K€ de perte exceptionnelle enregistrée au cours du 1er semestre 2018 correspondent essentiellement aux coûts d'un plan de restructuration initié par Lucibel au cours du 2ème trimestre 2018 pour réduire ses coûts de structure et sécuriser l'atteinte d'un résultat d'exploitation groupe positif en 2019. Ce plan de restructuration comporte plusieurs volets dont :

une gestion en mode « task force » pour résoudre les problématiques opérationnelles de sa filiale Cordel.

une renégociation systématique de tous les contrats en cours, qu'il s'agisse de frais généraux ou d'achats de composants nécessaires à la fabrication des produits.

une réduction d'effectif portant sur la suppression de 20 postes d'ici au 31 décembre 2018, pour une économie de 1 M€ en base annuelle.

une meilleure optimisation des synergies au niveau du groupe, qu'il s'agisse de synergies de coûts ou de synergies de revenus. A titre d'illustration, le stock de la filiale Cordel, qui était, pour des raisons historiques, localisé à Bénodet (Bretagne) a été transféré à Barentin au cours de l'été 2018. C'est désormais à Barentin qu'est géré l'ensemble de la logistique pour le groupe Lucibel.

Le résultat net consolidé au 30 juin 2018 fait ressortir une perte de 852 K€, contre une perte de 584 K€ enregistrée au 30 juin 2017.

Bilan

Les capitaux propres consolidés au 30 juin 2018 s'élèvent à 13,9 M€, et les dettes bancaires à 2 M€, contre 2,6 M€ au 30 juin 2017.

Evènements post clôture

En juillet 2018, la société a renforcé ses fonds propres de 5,4 M€ par l'intermédiaire de deux augmentations de capital, l'une de 2,4 M€ nets de frais, souscrite par ses actionnaires et l'autre de 3 M€ nets de frais, réservée à de nouveaux investisseurs. Ces deux opérations ont été réalisées sur la base d'un prix de 1,6 € par action nouvelle émise.

Par ailleurs, la société Média 6, partenaire de Lucibel pour la commercialisation de sa solution VLC, a souscrit à une augmentation de capital de 100.000€ (62 500 titres à 1,6€) le 4 octobre 2018.

Perspectives 2018 et 2019

Après avoir annoncé le 18 septembre dernier la mise sur le marché de RIVOLI, gamme de lampadaires sur pied et de lampes de bureau conçue avec Manganèse/Saguez, Lucibel confirme la mise sur le marché dans les prochaines semaines de la 2ème génération de sa solution LiFi.

Dans un contexte de marché général de l'éclairage qui reste très concurrentiel, cette entrée dans le marché du luminaire-mobilier, renforcée par l'acquisition de la société Confidence SAS, représente une diversification prometteuse pour le Groupe. Ses premiers effets significatifs devraient être visibles dès le 1er trimestre 2019.

Par ailleurs, comme indiqué précédemment, le Groupe a pris les mesures de restructuration nécessaires pour sécuriser une rentabilité d'exploitation positive sur l'exercice 2019.

Prochaines publications

31 janvier 2019 avant Bourse: publication du chiffre d'affaires annuel

9 avril 2019 avant Bourse: publication des résultats annuels

Contact Lucibel Communication

Soline Desnau -Chargée de Marketing et Communication

soline.desnau@lucibel.com /+33 (0)1 80 04 12 25

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

Contact Scenarii

Berthille La Torre – Consultante Relations

blatorre@scenarii.fr / +33 (0)1 40 22 66 43

ANNEXES AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Données en K€ (*) - Normes françaises 30/06/2018 30/06/2017 retraité Variation

en K€ Chiffre d'affaires 10 205 9 884 321 Autres produits d'exploitation 1 487 529 958 Achats consommés (4 955) (4 678) (277) Charges externes (2 721) (2 254) (467) Charges de personnel (4 090) (3 747) (343) Impôts et taxes (216) (196) (21) Dotations nettes des reprises

aux amortissements et provisions (368) 90 (457) Autres charges d'exploitation 5 (52) 56 Résultat d'exploitation (653) (424) (229) Charges et produits financiers (43) (113) 70 Résultat courant des sociétés intégrées (696) (537) (159) Charges et produits exceptionnels (141) (24) (117) Impôt sur les bénéfices - - - Résultat net des entreprises intégrées (837) (561) (276) Quote-part de résultat des sociétés

mises en équivalence - (23) 23 Dotations aux amortissements

des écarts d'acquisition (15) - (15) Résultat net (852) (584) (269) Dont part Groupe (852) (584) Dont intérêts minoritaires

(*) données non auditées

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIFS – en K€ 30/06/2018 31/12/2017

retraité 31/12/2017

publié Ecarts d'acquisition 7 740 7 740 7 740 Immobilisations incorporelles 3 689 3 639 3 639 Immobilisations corporelles 2 120 597 597 Immobilisations financières 139 143 143 Total des actifs non courants 13 688 12 119 12 119 Stocks et en-cours 4 653 4 855 4 855 Clients et comptes rattachés 2 436 2 232 5 715 Autres créances et comptes rattachés 2 793 2 683 1 859 Valeurs mobilières de placement 1 1 1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 519 4 723 4 723 Total actif circulant 10 402 14 494 17 153 TOTAL ACTIF 24 091 26 613 29 272

CAPITAUX PROPRES

ET PASSIFS – en K€ 30/06/2018 31/12/2017

retraité 31/12/2017

publié Capital 10 520 10 520 10 520 Primes liées au capital 40 836 40 836 40 836 Réserves de conversion groupe (177) (178) (178) Réserves et résultat accumulés (37 263) (36 410) (36 267) Total Capitaux propres 13 916 14 768 14 911 Intérêts hors groupe (15) Autres fonds propres 1 698 1 926 1 815 Provisions 556 711 693 Emprunts et dettes financières 2 031 2 377 5 142 Fournisseurs et comptes rattachés 2 788 3 124 3 124 Autres dettes et comptes de régularisation 3 102 3 708 3 602 Total Dettes 10 175 11 845 14 361 TOTAL PASSIF 24 091 26 613 29 272

Données non auditées

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

En K€ (*) 30/06/2018 30/06/2017 Résultat net consolidé (852) (584) Quote-part de résultat des entités mises en équivalence - 23 Dotations nettes aux amortissements et provisions (hors dépréciation des actifs courants constatée dans la ligne de variation des créances clients et des stocks ci-dessous) 241 28 Gains ou pertes sur cession 0 - Marge brute d'autofinancement (A) (611) (533) Variation des stocks 202 235 Variation des créances clients (1 371) (725) Variation des dettes fournisseurs (231) (87) Variation des autres actifs et passifs opérationnels 369 (800) Flux net de trésorerie généré par l'activité (B) (1 642) (1 910) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (1 660) (114) Décaissements liés aux frais de développement immobilisés (327) (258) Décaissements liés aux prêts et dépôts 5 (5) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières - 1 Flux de trésorerie liés aux opérations de regroupement d'entreprise (6) - Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (C) (1 988) (376) Augmentation de capital de la société mère - 4 262 Cession (acquisition) d'actions propres - 6 Remboursement d'emprunts et de dettes financières (656) (1 171) Emissions d'emprunts et de dettes financières 18 7 Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (D) (638) 3 104 Incidence des variations des cours de devises (E) 1 (5) Variation de trésorerie nette (B+C+D+E) (4 268) 813 Trésorerie à l'ouverture (*) 4 721 4 811 Trésorerie à la clôture 453 5 624

(*) Données non auditées

