Lucibel : LE TANDEM INNOVANT DU DESIGN UTILE ET DE LA TECHNOLOGIE LED : LUCIBEL ET MANGANESE, BUREAU DE STYLE ET ÉDITION DE SAGUEZ ET PARTNERS, DEVOILENT LE LUMINAIRE RIVOLI

LE TANDEM INNOVANT DU DESIGN UTILE ET DE LA TECHNOLOGIE LED :

LUCIBEL ET MANGANESE, BUREAU DE STYLE & ÉDITION DE SAGUEZ & PARTNERS,

DEVOILENT LE LUMINAIRE RIVOLI

Lucibel, experte en éclairage LED et pionnière sur les technologies LiFi, VLC et Circadienne, et Manganèse, bureau de style de l'agence de design global Saguez & Partners, ont travaillé en étroite collaboration à l'élaboration de la gamme Rivoli constituée d'un luminaire sur pied et d'une lampe de bureau.

Les 2 experts ont parfaitement réussi à combiner design élégant et innovations apportées par la technologie LED.



LUCIBEL ET MANGANÈSE, UNE AMBITION COMMUNE



Lucibel, le spécialiste français de solutions innovantes basées sur la technologie LED, et Manganèse, le bureau de style intégré de l'agence Saguez & Partners, se sont associés avec l'ambition commune d'off rir à leurs clients la solution idéale en matière de luminaire.

Avec Rivoli, Lucibel devient le premier fabricant français à commercialiser un luminaire sur pied, au design chaleureux, et off rant les fonctionnalités circadienne (permettant d'imiter la lumière naturelle pour un plus grand bien-être et confort des utilisateurs) ou LiFi (permettant d'accéder à internet par la lumière).

S'adressant tant au marché tertiaire qu'au marché de la décoration, la gamme Rivoli est le fruit d'une ambition commune : proposer un luminaire sur pied s'adaptant aux nouvelles tendances au sein des entreprises (travail nomade, fl ex offi ce, bien-être des collaborateurs ou « comme à la maison »…).

Avec une ergonomie d'usage et une identité visuelle forte, Rivoli s'intègre facilement au mobilier des nouveaux espaces de bureau et répond aux usages et aspirations des salariés et dirigeants.

RIVOLI : LE DUO GAGNANT DU DESIGN ET DU BIEN-ÊTRE PAR LA LUMIÈRE



Habillant avec élégance les espaces de travail et de partage au sein des entreprises, la gamme se décline en lampes sur pied et lampes de bureau.

Dessiné par Manganèse et intégrant les technologies LiFi ou Cronos développées par Lucibel, Rivoli apporte à l'utilisateur bien-être et connectivité, le tout dans un luminaire au design sobre et épuré.

Technologie de communication par la lumière LED modulée, le LiFi permet un échange de données entre un luminaire LED spécifique et un ordinateur, rendant ainsi possible l'accès à Internet, uniquement dans le cône de lumière. Intégré dans la gamme Rivoli, le LiFi permet ainsi une connexion simple et haut débit sécurisée par la lumière.

L'innovation Cronos favorise la synchronisation du rythme circadien en reproduisant le cycle de la lumière naturelle du soleil et apporte au collaborateur un confort visuel, une optimisation de l'efficacité ainsi qu'un bien-être général.

Rivoli se décline en différentes finitions (rhodium, blanc, anthracite et bois).



La gamme peut intégrer plusieurs technologies, une gamme d'accessoires personnalisables et

options.



“ Les matières et couleurs permettent d'offrir une gamme qui vivra facilement dans tout type d'environnement : le luminaire blanc se glissera aisément dans un open-space ou un espace d'accueil. L'anthracite, plus racé, donnera une touche design à une salle de réunion ou un espace lounge. La finition rhodium, plus singulière, est idéale pour un décor chic comme un lobby d'hôtel. Enfin, le mix métal et bois, à l'aspect chaleureux, sera parfaitement adapté pour un espace plus cosy, une salle de conseil ou un espace club ” précise Isabelle Saguez, Fondatrice et Directrice du style Manganèse Éditions.

UNE IMPULSION VERS DE NOUVELLES GAMMES



À l'avenir, la gamme Rivoli pourrait évoluer et intégrer des suspensions et appliques embarquant la même technologie et le même design.



Frédéric Granotier, Président Fondateur de Lucibel, se réjouit de ce partenariat : “ Rivoli est la meilleure preuve que design et haute technologie sont parfaitement compatibles, contrairement à certaines idées reçues. Lucibel est fière de pouvoir compter sur le groupe Saguez & Partners comme nouveau partenaire et je suis très optimiste sur l'accueil que le marché réservera à la gamme Rivoli ”.



Stéphanie de Quatrebarbes, Directrice conseil Manganèse Éditions, précise : “ Nous avons été séduits par la volonté de mêler un produit de technologie avancée à

un design utile, qui augmente le confort et le bien-être quotidien des usagers. L'enjeu était de passer du luminaire hyper technologique encastrable, à un objet plus proche des gens, amical, que l'on puisse toucher, personnaliser, que chacun s'approprie, en pouvant le régler selon ses besoins et son envie. C'est le mélange du beau et du très utile auquel nous croyons ! Rivoli mixe l'innovation technologique au plaisir du bel objet ”.

À PROPOS DE LUCIBEL



Fondé en 2008 par Frédéric Granotier, Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe innove dans les nouvelles applications permises par la lumière, telles que l'accès internet via la technologie LiFi, Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les ienfaits de la lumière naturelle), ou encore Line 5, une gamme de produits cosmétiques intégrant la technologie LED.

En 2017, le Groupe Lucibel comptait 150 personnes pour un chiffre d'affaires de près de 20 M€.



www.lucibel.io



MANGANÈSE, UN STYLE EN QUELQUES MOTS



Un seul crédo, conjuguer Patrimoine et Modernité pour décliner un design élégant, et subtil porteur d'un véritable art de vivre.

Bureau de style et d'édition de l'agence Saguez & Partners, Manganèse a été fondé en 2005 et applique son savoir-faire : le styling ou « comment donner une histoire à un lieu ou à un objet » par une approche épurée, intemporelle, au-delà des modes… Manganèse édite ses propres collections de mobilier, dont sa dernière collection Restô|Burô qui répond aux usages d'aujourd'hui, en mêlant activités de travail et de détente. Le bureau de style travaille également en étroite collaboration avec ses clients ou partenaires pour décliner des design sur-mesure, adaptés à l'histoire et l'usage de chaque produit, en gardant son oeil exigeant sur les choix des matières et des couleurs au service d'un design simple, utile, confortable, chaleureux et pérenne.



www.manganese-editions.com



LE DESIGN N'EST PAS LÀ QUE POUR FAIRE JOLI !®



Saguez & Partners est une agence de design de marque, de renommée internationale, fondée il y a 20 ans. Dans le nouvel éco-quartier du Grand Paris, les Docks de Saint-Ouen-sur-Seine, l'agence a bâti sa Manufacture Design, pour travailler autrement. Ici, les 150 talents de l'agence pensent et font le design de demain. Ils réfléchissent, observent et imaginent les nouvelles formes du vivre en ville : produits et services, espaces de travail, commerces, quartiers, loisirs et mobilités. Parce que le client, l'usager, le citoyen a une vision globale de son expérience concrète avec la marque, Saguez & Partners crée un design utile résolument dans les usages.



www.saguez-and-partners.com

