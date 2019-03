Lufthansa : Barclays reste à 'sous-pondérer'

18/03/2019 | 12:07

Tout en rehaussant son objectif de cours de 17,2 à 18,7 euros, Barclays réaffirme sa recommandation 'sous-pondérer' sur Lufthansa, mettant en avant 'une croissance en ralentissement sur fond d'incertitudes'.



'Il est clair que Lufthansa fait face à un environnement commercial particulièrement dur en Europe', souligne l'intermédiaire financier, qui pointe une présence grandissante du segment à bas coûts en Allemagne.



Selon le broker, le premier trimestre de cette année sera dur pour le transporteur aérien allemand, et si le deuxième trimestre devrait voir une amélioration séquentielle, il restera encore probablement difficile.



