Lufthansa : Oddo ajuste son objectif de cours, reste à Achat

18/03/2019 | 11:29

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur. Cependant, la déception sur le niveau de la dette amène le bureau d'analyses à ajuster son objectif de cours de 26,5 à 26 E. ' Nous avons marginalement ajusté nos estimations suite à la publication et continuons à nous situer dans le haut de la fourchette en 2019 avec un EBIT ajusté de 3 055 ME ' indique Oddo.



Oddo indique que si l'absence de visibilité sur les réservations estivales explique la prudence du management, ils sont convaincus que la rationalisation de l'offre sur la saison estivale et le self-help sur les coûts unitaires pousseront le consensus à réviser progressivement ses attentes à la hausse.



' Le message sur la recette unitaire passage est ressorti prudent sur le S1 2019 en raison i/ d'une poursuite, sur les premiers mois de l'exercice, des tendances baissières visibles en fin d'année dernière (-3% au T4 dont -4.9% sur l'Europe et -14.8% sur l'Amérique du Sud) et ii/ de bases de comparaisons élevées au S1 (RASK de +1.2% au T1 2018 et +1.3% au T2) ' indique le bureau d'études.



' Le discours est également resté évasif sur le S2 mais nous pensons que Lufthansa bénéficiera d'éléments favorables qui faciliteront un relèvement des tarifs à l'image d'un environnement capacitaire bienfaisant sur la saison estivale (renforcé par la potentielle mise au sol des B737 Max), d'une très légère croissance de l'offre de Lufthansa (1.9%), de l'optimisation du réseau d'Air Berlin et de la faillite de Germania. Nous anticipons un recul prudent de 0.5% pour l'activité network et une hausse de 0.5% chez Eurowings ' rajoute Oddo.



Oddo table sur un recul des coûts unitaires hors carburant et changes de 1,5% sur les Network et de 9% sur Eurowings, soit le haut de fourchette des objectifs de la société.



