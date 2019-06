Lufthansa : Oddo confirme son conseil malgré l'avertissement

17/06/2019 | 10:04

Le titre s'enfonce de près de -12% à la Bourse de Francfort après son avertissement sur les résultats 2019. Le groupe s'attend désormais à une marge opérationnelle 2019 comprise entre 5.5% et 6.5% contre 6.5% à 8% précédemment, soit un EBIT ajusté compris entre 2 000 et 2 400 ME (contre 2 696 ME anticipé par le consensus FactSet et 2 869 ME pour Oddo).



Suite à cette avertissement, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 26 E.



' Ce fort ajustement est expliqué par la détérioration des tarifs sur le marché européen et en particulier domestique (Allemagne et Autriche) causée par des surcapacités mais aussi par une stratégie de défense de parts de marché de Lufthansa ' explique Oddo.



' La dégradation chez Eurowings est impressionnante avec une marge EBIT ajustée anticipée entre -4% et -6% contre un point mort envisagé jusqu'ici avec un recul ' mid-single digit ' de la recette unitaire mais aussi un retard dans la réduction de la base de coûts ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo estime qu'un avertissement d'une telle ampleur est une véritable déception à plusieurs niveaux. ' D'une part, il démontre le caractère relativement récent de la dégradation (où le mauvais monitoring et pilotage, ce qui serait encore plus inquiétant...) puisque Lufthansa avait été l'une des premières compagnies européennes à prévoir une recette unitaire positive au T2 2019. D'autre part, il souligne la problématique de course contre la montre chez Eurowings qui doit impérativement réduire sa base de coûts afin de pouvoir lutter efficacement contre l'agressivité des compagnies à bas coûts (Ryanair, EasyJet, Wizz...) '.



