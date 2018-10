LUFTHANSA : les résultats trimestriels passent mal

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lufthansa est à la peine ce mardi. La compagnie aérienne allemande chute de 8,15% à 17,30 euros sur la place de Francfort dans le sillage de ses résultats du troisième trimestre 2018. Il s’agit d’une période clef pour les compagnies aériennes, puisqu’elle comprend les vacances d’été. Entre juillet et septembre, Lufthansa a dévoilé un bénéfice net de 1,07 milliard d’euros, soit une baisse de 9,8% sur un an. La compagnie a été pénalisée par des coûts liés à l’absorption d’Air Berlin, une hausse de la facture carburant et des coûts liés à des annulations de vols.Pour sa part, l'Ebit ajusté ressort à 1,35 milliard d'euros (-10,8%) et le chiffre d'affaires à 9,96 milliards d'euros (+1,5%).