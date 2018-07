Lufthansa : bien orienté après ses trimestriels

31/07/2018 | 09:45

Lufthansa grimpe de 4,4% à Francfort après la publication d'un bénéfice net de 677 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, contre 672 millions un an auparavant, ainsi que d'une marge opérationnelle ajustée en repli de 0,1 point à 6%.



Le transporteur aérien allemand, qui exploite les bannières Lufthansa, Austrian Airlines et Eurowings, a réalisé un chiffre d'affaires à peu près stable à 16,9 milliards d'euros, dont des revenus de trafic en hausse de 7% (hors impact initial d'IFRS 15) à 13,2 milliards.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Lufthansa indique relever sa projection de revenus et confirmer sa prévision d'un profit opérationnel ajusté 'seulement en légère baisse' par rapport à l'année précédente.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.