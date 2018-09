Lufthansa : confirme une commande de 27 Airbus

28/09/2018 | 16:01

Lufthansa a approuvé aujourd'hui l'achat de 27 Airbus court et moyen-courriers. Les options d'achat pour 24 Airbus A320neo et trois A321neo seront converties en commandes fermes.



Lufthansa réagit ainsi au développement positif du marché et assure ainsi la taille de la flotte nécessaire dans les années à venir.



L'investissement total de cette commande s'élève à environ trois milliards de dollars américains. Cela porte le nombre total de commandes d'A320neo et d'A321neo à 149 pour le Groupe, dont 13 avec Lufthansa.



La livraison de l'A320neo et de l'A321neo est prévue pour 2023 et 2024. Dix des 27 nouveaux avions sont destinés à SWISS.



Une partie de la commande sera équipée de moteurs Pratt & Whitney (PW1100G), l'autre de moteurs LEAP-1A de CFM International.



Comme tous les avions de la famille A320 Lufthansa, les A320neo et A321neo sont équipés en série de générateurs de vortex réduisant le bruit.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.