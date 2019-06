Lufthansa : en chute avec un avertissement sur résultats

17/06/2019 | 09:57

Lufthansa dévisse de 12% à Francfort, après un abaissement par la compagnie aérienne de sa fourchette cible de marge opérationnelle ajustée pour 2019, à entre 5,5 et 6,5% (et non plus entre 6,5 et 8%), ce qui implique un profit entre deux et 2,4 milliards.



'La forte performance actuelle sur le long courrier ne compense que partiellement la détérioration des prix en Europe causée par des surcapacités au niveau du marché et la concurrence agressive des compagnies à bas coûts', explique-t-elle.



Par ailleurs, le groupe allemand indique qu'il va inscrire dans ses comptes de premier semestre une provision pour risque fiscal de 340 millions d'euros, lié à un dossier fiscal ouvert en Allemagne et remontant aux années 2001 à 2005.



