Lufthansa : résultats contrastés, impactés par divers coûts

30/10/2018 | 10:14

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a fait état ce matin, pour le troisième trimestre de son exercice 2018, d'un bénéfice net de 1,07 milliard d'euros, en retrait donc par rapport aux 1,19 milliard d'euros de la même période en 2017.



L'Ebit ajusté recule également, passant en un an de 1,52 milliard à 1,35 milliard d'euros. Ce qui correspond à une marge d'Ebit en recul, passant de 15,5% à 13,6%.



La cause ? Une hausse des prix du carburant, des coûts de maintenance, les conséquences des annulations et retards, ainsi que l'impact de l'intégration d'Eurowings.



Sur 9 mois, en revanche, la compagnie aérienne allemande affiche un chiffre d'affaires en légère hausse (+0,5%). Il s'établit en effet à 26,9 milliards d'euros. L'Ebit 9 mois atteint 2,4 milliards d'euros, pour un résultat net de 1,74 milliard, faisant dire à Lufthansa qu'il s'agit du 'deuxième meilleur résultat de son histoire'.



Concernant ses perspectives, le groupe allemand confirme viser pour l'exercice 2018 un résultat opérationnel ajusté 'légèrement inférieur' à celui de l'année 2017. Il prévient cependant que le rythme de croissance de ses capacités se réduira à +3,8% pour la première moitié de l'année 2019, après +8% en 2018.





