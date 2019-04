Lufthansa : timidement dans le vert sur des propos d'analyste

08/04/2019 | 14:54

Lufthansa se hisse timidement dans le vert (+0,3%) à Francfort, avec des propos favorables de Morgan Stanley qui maintient son conseil 'surpondérer' tout en ajustant son objectif de cours de 25 à 24 euros sur le titre.



L'analyste met en avant 'une limitation des capacités, l'exploration d'optionalités et la restauration du free cash-flow', et perçoit ainsi 'une opportunité d'achat pour le meilleur dossier en lui-même parmi les compagnies aériennes européennes'.



