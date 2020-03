Air France et Lufthansa maintiennent quelques liaisons vers les USA

Paris (awp/afp) - Lufthansa et Air France continueront de desservir les Etats-Unis mais avec un programme de vols réduit après la décision américaine d'interdire aux Européens d'entrer aux Etats-Unis, ont annoncé jeudi les compagnies allemande et française.

Le groupe allemand, qui regroupe les compagnies Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines, desservira à compter du 14 mars les villes de Chicago, New-York (aéroport de Newark) et de Washington, contre 21 destinations d'ordinaire pendant la saison d'hiver, indique-t-elle dans un communiqué.

Les vols s'effectueront au départ de Francfort et Zurich pour Chicago et Newark, de Vienne pour Chicago et de Bruxelles pour Washington. Les vols au départ de Munich, Düsseldorf et Genève sont annulés.

Les vols vers le Canada ne sont pas touchés par les modifications, précise Lufthansa.

Air France prévoit de son côté de maintenir les dessertes d'Atlanta, Chicago, Détroit, Los Angeles, New York JFK, San Francisco et Washington.

"A ce stade, Air France est dans l'attente de précisions de la part des autorités américaines sur la possibilité de maintenir la desserte de Miami, Boston et Houston", précise dans un communiqué la compagnie française qui dessert d'ordinaire 11 villes américaines avec 121 vols hebdomadaires.

Le programme de vols vers les destinations sera toutefois "adapté" selon des modalités restant à définir, a précisé un représentant de la compagnie.

Les compagnies aériennes qui proposent d'ordinaire le plus de sièges entre les Etats-Unis et l'Europe (Royaume-Uni inclus) sont United Airlines (12,9% parts de marché), Delta (11,6%), British Airways (groupe IAG, 11,6%), American Airlines (9,5%) et Lufthansa (9,3%). Air France arrive en septième position avec 5,3% de parts de marché selon les données de la société australienne Centre for Aviation (Capa).

Le président américain Donald Trump a interdit l'entrée aux Etats-Unis à toute personne ayant séjourné dans les 26 pays européens de l'espace Schengen au cours des 14 jours précédant leur arrivée prévue aux Etats-Unis, à l'exception des Américains et des résidents permanents aux Etats-Unis. La mesure entre en vigueur pour 30 jours samedi à 03H59 GMT.

afp/buc