Coronavirus: Lufthansa immobilise 150 avions

Berlin (awp/afp) - La compagnie aérienne allemande Lufthansa va immobiliser 150 de ses appareils en raison de la baisse de trafic aérien générée par l'épidémie de coronavirus, a annoncé un porte-parole du groupe mercredi à l'AFP.

"En raison de l'épidémie de coronavirus", le groupe va laisser au sol "25 avions long-courriers" et "125 avions court et moyen-courriers", a-t-il précisé. Lufthansa, qui possède plus de 750 appareils, avait déjà décidé vendredi l'immobilisation de 23 long-courriers.

afp/rp