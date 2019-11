Gategroup serait proche de racheter la filiale catering de Lufthansa

Genève (awp/reu) - L'ex-filiale de Swissair Gategroup serait sur le point de racheter la filiale catering de Lufthansa, LSG Group, selon des sources proches du dossier. La société zurichoise est en première ligne parmi les acquéreurs potentiels, ont rapporté à Reuters diverses personnes suivant l'affaire.

La reprise doit être annoncée le 3 décembre, après une séance du conseil d'administration de la compagnie aérienne allemande. Un porte-parole de Lufthansa s'est refusé à tout commentaire mardi, de même que Gategroup.

Outre Gategroup, l'autrichien DO&Co avait dernièrement manifesté son intérêt pour LSG Group. Ce dernier, qui propose diverses prestations outre la restauration à bord (catering), occupe 35'500 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros par an dans le monde.

Gategroup de son côté est numéro mondial du secteur avec un chiffre d'affaires de 4,9 milliards de francs suisses (en 2018) et occupe 43'000 employés.

op/rp