Les Bourses en Europe attendent la Fed dans le désordre

À Paris, l'indice CAC 40 cède 0,24% à 5.587,85 points vers 08h00 GMT. À Francfort, le Dax (-0,55%) est pénalisé par le repli de Lufthansa après des résultats mal accueillis et à Londres, le FTSE (+0,12%) est favorisé par la poursuite de la chute de la livre sterling.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,31%, le FTSEurofirst 300 de 0,32% et le Stoxx 600 de 0,4%.

Les investisseurs sont convaincus que la Réserve fédérale annoncera mercredi, à l'issue de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), qu'elle baisse ses taux, vraisemblablement d'un quart de point, apportant ainsi son soutien aux actifs risqués.

Les marchés sont dans l'attente et les volumes sont faibles, soulignent les analystes de Saxo Banque, qui rappellent que Donald Trump a pesé lundi sur les débats en réclamant dans un tweet une baisse d'ampleur.

La situation est plus tendue sur le marché des changes, où la livre sterling est tombée au plus bas depuis plus de deux ans alors que Londres accélère ses préparatifs pour un Brexit sans accord.

VALEURS

En Europe, la sanction du jour est pour Lufthansa, qui perd 5,52% après avoir annoncé un bénéfice en repli au deuxième trimestre et prévenu que les conditions de marché en Europe resteraient difficiles au moins jusqu'à la fin de l'année.

Les déboires de la compagnie aérienne allemande pèsent sur ses concurrents comme Air France (-3,13%) et IAG (-1,55%) ainsi que sur l'indice Stoxx des transports, qui cède 1,1%.

D'autres publications sont mieux accueillies, notamment celle d'Air Liquide, qui prend 2,29% à Paris, la plus forte hausse du CAC.

La perspective d'une baisse des taux pèse sur les banques avec notamment des replis supérieurs à 1% pour BNP Paribas et Société Générale.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a pris 0,43% après avoir peu réagi à la décision de la Banque du Japon (BoJ) de laisser inchangée sa politique monétaire.

Toujours très accommodante, la banque centrale japonaise a souligné qu'elle prendrait "sans hésitation" des mesures de soutien accru à l'économie pour assurer un niveau d'activité permettant d'atteindre l'objectif de 2% d'inflation.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini lundi sur une note irrégulière, dans un marché attentiste à la veille de la reprise des négociations commerciales sino-américaines et avant le verdict de la Fed.

L'indice Dow Jones a gagné 0,11% mais le S&P-500, plus large, a perdu 0,16% et le Nasdaq Composite a cédé 0,44%.

Le S&P 500 a progressé de 2,7% depuis le début du mois dans l'anticipation d'une baisse des taux de la Fed visant à compenser l'impact de la guerre commerciale sur l'économie.

Le redressement de l'indice en juin et juillet tient aussi à d'autres facteurs comme le fait que les résultats de sociétés du deuxième trimestre n'aient pas été étincelants au point de convaincre la Fed de garder ses munitions au chaud.

Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture de Wall Street en très léger repli.

TAUX

Dans l'attente des annonces de la Fed, le rendement des obligations à 10 ans du Trésor américain s'équilibre autour de 2,05% contre 2,081% vendredi soir.

"Certains espèrent encore une baisse de taux de 50 points de base mais je ne pense pas que ce sera le cas", dit Stan Shipley, stratège taux chez Evercore ISI à New York. "Toute la question sera de savoir ce que la Fed dira sur ses intentions futures."

Dans les premiers échanges en Europe, le Bund à 10 ans, taux de référence de la zone euro, est stable autour de -0,39%.

CHANGES

La perspective d'une première baisse des taux directeurs américains depuis la crise financière n'empêche pas le dollar de se maintenir près d'un plus haut de deux mois face à un panier de référence.

Pendant ce temps, le sterling perd encore 0,4% face au dollar comme à l'euro après avoir reculé lundi de plus de 1%, affaibli par la perspective d'un divorce orageux entre Londres et Bruxelles.

La devise britannique se traite à 1,217 dollars alors qu'elle s'échangeait à 1,50 dollar le jour du référendum de juin 2016.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont orientés à la hausse, la perspective d'une baisse de taux aux Etats-Unis ayant relégué au second plan le scepticisme sur les négociations commerciales USA-Chine et les craintes de ralentissement de la croissance mondiale.

Le contrat septembre sur le brut léger américain se traite autour de 57 dollars le baril contre 64 dollars pour le Brent de mer du Nord de même échéance.

(Édité par Marc Joanny)

par Patrick Vignal