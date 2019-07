Lufthansa : La valeur du jour en Europe - LUFTHANSA pique du nez en Bourse après ses comptes du deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lufthansa traverse une zone de turbulences aujourd’hui sur la place de Francfort. Le titre du groupe allemand de compagnies aériennes recule de 5,29% à 14,32 euros, dans le sillage de ses résultats du deuxième trimestre 2019. Ainsi, Lufthansa a dévoilé un bénéfice net de 226 millions d’euros sur la période (-70% sur un an) et un Ebit ajusté de 754 millions d’euros (-25%), soit une marge idoine de 7,8% (-3 points). Pour sa part, le chiffre d’affaires ressort à 9,63 milliards d’euros, en progression de 4% sur un an." Nos résultats sont affectés par la concurrence féroce en Europe et des surcapacités importantes, en particulier sur nos lignes court-courriers au départ de l'Allemagne et de l'Autriche ", a expliqué Ulrik Svensson, le directeur financier de Lufthansa." Nous y répondons en réduisant davantage nos coûts et en augmentant notre flexibilité ", a-t-il ajouté.Lufthansa a également été affecté par une augmentation de 255 millions d'euros des coûts du carburant entre avril et juin.In fine, le groupe a confirmé ses perspectives 2019, notamment une marge d'Ebit ajusté comprise entre 5,5% et 6,5%. Le groupe avait toutefois revu à la baisse ses objectifs annuels en juin dernier.De manière générale, Lufthansa s'attend à ce que le marché européen demeure difficile au moins jusqu'à la fin de l'année.