Lufthansa s’est de nouveau voulu rassurante ce matin en affirmant être financièrement « bien équipée » pour faire face à la crise exceptionnelle du Covid-19. Grâce à la levée de fonds supplémentaires d'environ 600 millions d'euros ces dernières semaines, la compagnie aérienne allemande dit disposer actuellement de 4,3 milliards d'euros de trésorerie. En outre, il existe des lignes de crédit inutilisées d'environ 800 millions d'euros et d’autres fonds sont en train d’être levés. Sur la place de Francfort, Lufthansa progresse de 5,91 % à 8,74 euros.Une situation financière solide est en effet vitale devant les conséquences dramatiques de la pandémie du Covid-19 sur le trafic aérien mondial. Dans un contexte évolutif, Lufthansa indique que l'ampleur de la baisse attendue de son Ebit ajusté 2020 n'est actuellement pas prévisible." La propagation du coronavirus a placé l'ensemble de l'économie mondiale et notre entreprise également dans un état d'urgence sans précédent. Nous devons contrer cette situation extraordinaire par des mesures drastiques et parfois douloureuses ", a déclaré Carsten Spohr, le patron de Lufthansa." Plus cette crise se prolonge, plus il est probable que l'avenir de l'aviation ne puisse être garanti sans aide d'État ", a ajouté le dirigeant.En parallèle de ces annonces, Lufthansa a publié ses résultats annuels détaillés, dont elle avait déjà donné un aperçu la semaine passée. L'an dernier, la compagnie aérienne a enregistré un bénéfice net consolidé de 1,2 milliard d'euros (-44 % sur un an), une marge d ‘Ebit ajustée de 5,6% (contre 8% un an auparavant) et un chiffre d'affaires de 36,4 milliards d'euros (+2,5% sur un an).