Lufthansa serait en discussions avec le gouvernement allemand sur des aides publiques qui pourraient s'élever à plusieurs milliards d'euros, selon les informations de Reuters. Une entrée de l'Etat au capital serait même possible. Le groupe aérien allemand est durement touché par la crise du Covid-19, qui l’a contraint à clouer au sol l’essentiel de sa flotte. Ce matin, Credit Suisse s’est montré préoccupé par la question des liquidités des compagnies aériennes européennes, notamment chez Lufthansa.Le broker a dégradé son opinion de Surperformance à Neutre sur cette dernière, tout en réduisant son objectif de cours de 15,45 à 10,26 euros.Vers 15h30, le titre Lufthansa cède 0,60 % à 7,96 euros, portant son repli à 17 % sur une semaine et à plus de 50% depuis le début de l'année.Dans ce contexte agité, Lufthansa souhaite placer près de 87 000 salariés en chômage partiel, a indiqué un porte parole du groupe à l'AFP. Un choix qui pourrait également être réalisé par la compagnie britannique British Airways.Deux semaines auparavant, Lufthansa indiquait que l'ampleur de la baisse attendue de son Ebit ajusté 2020 n'était pas prévisible." La propagation du coronavirus a placé l'ensemble de l'économie mondiale et notre entreprise également dans un état d'urgence sans précédent. Nous devons contrer cette situation extraordinaire par des mesures drastiques et parfois douloureuses ", avait déclaré Carsten Spohr, le patron de Lufthansa." Plus cette crise se prolonge, plus il est probable que l'avenir de l'aviation ne puisse être garanti sans aide d'État ", avait ajouté le dirigeant.