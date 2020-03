Lufthansa annule 23 000 vols additionnels

Cette décision a été prise "en raison des circonstances exceptionnelles causées par la propagation du coronavirus", précise le transporteur, qui va probablement annuler d'autres vols dans les semaines à venir.

Les ajustements de capacité concernent principalement l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. En dépit de ces annulations, la Lufthansa précise qu'elle veillera à ce que toutes les liaisons sur tous les continents puissent être assurées via les hubs de Francfort, Munich, Zurich, Vienne et Bruxelles.

Il est recommandé aux passagers qui prévoient un voyage dans les semaines à venir de vérifier le statut actuel du vol concerné sur le site internet lufthansa.com avant le départ.