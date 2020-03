Lufthansa cloue au sol 150 avions à cause du coronavirus

"Nous adaptons nos plans de manière dynamique pour tenir compte de circonstances extraordinaires", a expliqué un porte-parole de la Lufthansa. Les dirigeants des compagnies aériennes européennes ont averti mardi que le pire reste à venir pour l'industrie aérienne en termes de dommages économiques causés par l'épidémie de coronavirus, mais ils ont prédit que la demande de voyages pourrait se stabiliser dans les semaines à venir.

Lufthansa compte 366 appareils en date du mois de février 2020, selon le site internet de la compagnie, en comptant les appareils régionaux de ses partenaires, et 299 hors CRJ900, Embraer 190 et Embraer 195. Ce total ne tient pas compte des autres compagnies du groupe (Swiss, Edelweiss, Brussels Airlines, Austrian Airlines, EUrowings et Germanwings) ni de la flotte cargo.