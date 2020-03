Lufthansa continuera à desservir les Etats-Unis de manière réduite

FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--La compagne aérienne allemande Lufthansa a affirmé jeudi qu'elle continuerait à desservir les Etats-Unis malgré l'interdiction prochainement imposée par Washington aux voyageurs en provenance de l'Union européenne.

La compagnie a indiqué dans un communiqué qu'elle maintenait des liaisons entre les États-Unis et l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la Belgique malgré l'interdiction de voyager pendant 30 jours annoncée par le président Donald Trump. L'interdiction doit prendre effet le 13 mars.

"Le groupe Lufthansa continuera d'assurer des vols de Francfort à Chicago et Newark, de Zurich à Chicago et Newark, de Vienne à Chicago, et de Bruxelles à Washington au-delà du 14 mars, conservant ainsi au moins quelques liaisons aériennes vers les États-Unis depuis l'Europe", a déclaré Lufthansa.

Tous les autres vols à destination des États-Unis seront suspendus, tandis que les liaisons vers le Canada continueront d'être assurées normalement, a ajouté Lufthansa.

Le président américain, Donald Trump, a annoncé mercredi soir l'interdiction d'entrée aux Etats-Unis des non-Américains en provenance de l'espace Schengen pour une durée d'un mois à compter du 13 mars.

-Olivia Bugault, Dow Jones Newswires (Version française Jérôme Batteau) ed: TVA

