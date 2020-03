Lufthansa : dispose de liquidités pour faire face à la crise

19/03/2020 | 10:47

Lufthansa a déclaré que l'ampleur de la baisse attendue de l'épidémie de coronavirus sur son bénéfice d'exploitation de 2020 n'était 'actuellement pas prévisible'.



'La propagation du coronavirus a plongé l'ensemble de l'économie mondiale et notre entreprise dans un état d'urgence sans précédent', a déclaré Carsten Spohr, président de son conseil d'administration.



'A l'heure actuelle, personne ne peut prévoir les conséquences', a ajouté le groupe.



Le transporteur allemand s'est dit financièrement 'bien équipé' pour faire face à la crise. Après avoir levé des fonds supplémentaires d'environ 600 millions d'euros ces dernières semaines, la compagnie aérienne dispose actuellement de 4,3 milliards d'euros de trésorerie disponible, a précisé la direction.



De plus, il existe des lignes de crédit inutilisées d'environ 800 millions d'euros et de nouveaux fonds sont en cours de levée, a ajouté le groupe.



Les actions de Lufthansa sont en hausse de plus de 7% à la Bourse de Francfort jeudi matin.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.