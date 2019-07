Lufthansa : forte baisse du bénéfice trimestriel

30/07/2019 | 11:01

Lufthansa a publié un bénéfice d'exploitation trimestriel conforme aux attentes, après l'avertissement sur résultats de la compagnie aérienne le mois dernier.



L'EBIT ajusté du transporteur allemand est tombé à 754 millions d'euros au deuxième trimestre, contre 1 milliard d'euros un an auparavant, ce qui est conforme aux estimations des analystes.



'La guerre des prix sur les lignes de courte distance, en particulier en Allemagne et en Autriche, ainsi que la hausse des coûts de carburant et de maintenance, de réparation et de révision (MRO), ont entraîné des coûts', a déclaré le groupe.



Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 4% à 9,6 milliards d'euros au dernier trimestre.



Comme il l'avait annoncé en juin, Lufthansa prévoit une faible augmentation des recettes totales et une marge EBIT ajustée de 5,5% à 6,5% pour l'ensemble de l'année 2019 (et non plus entre 6,5 et 8%).



En comparaison, la marge EBIT ajustée du groupe pour le deuxième trimestre était de 7,8%, en baisse par rapport à 10,8% l'année précédente.



'Lufthansa et Ryanair ne montrant aucun signe de recul dans la guerre des tarifs en allemagne sur les marchés du court-courrier, la balance des risques liés aux estimations reste négative à court terme', ont déclaré les analystes de Liberum.



