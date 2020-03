Lufthansa : le programme de vols va être réduit de moitié

09/03/2020 | 11:02

Lufthansa a annoncé ce week-end qu'elle prévoyait de réduire de moitié la fréquence de ses vols face à la chute des réservations et aux nombreuses annulations de voyages dues au coronavirus.



La compagnie aérienne allemande explique qu'elle réfléchit même à suspendre temporairement l'activité de ses 14 appareils gros-porteurs A380 au départ de Francfort et de Munich.



'Ces mesures sont destinées à limiter les conséquences financières résultant de l'effondrement de la demande', explique Lufthansa dans un communiqué.



Le groupe souligne qu'il ne lui est pas encore possible de chiffrer précisément l'impact de la situation, mais qu'il dévoilera de premiers éléments financiers à l'occasion d'une conférence de presse prévue le 19 mars.



