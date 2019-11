Lufthansa: suppressions d'emplois en Autriche face à la concurrence des low-cost

Francfort (awp/afp) - Le groupe aérien Lufthansa a annoncé jeudi un nouveau programme d'économies dans sa filiale Austrian Airlines, comprenant de 700 à 800 suppressions d'emplois, pour faire face à la concurrence des compagnies à bas-coûts.

Lufthansa vise 90 millions d'euros d'économies supplémentaires pour la filiale d'ici 2021, passant par la suppression de près de 10% des effectifs ainsi que le remplacement de certains types d'avions.

La compagnie autrichienne, qui "n'exclut pas la possibilité d'une perte en 2019", a indiqué de son côté que "la majorité" des suppressions, dont le chiffre est donné en équivalents plein temps, sera réalisée par le non-remplacement des départs sur cette période.

"Nous devons nous repositionner pour survivre à la compétition brutale des compagnies à bas-coûts", a indiqué le patron d'Austrian, Alexis von Hoensbroech.

"Austrian Airlines est soumis à la compétition de loin la plus féroce", a indiqué Carsten Spohr, patron du groupe allemand, lors d'une conférence de presse téléphonique.

Les compagnies Ryanair et Wizz Air "se rencontrent à Vienne et s'y livrent la mère de toutes les batailles", a-t-il expliqué.

Côté résultats, Lufthansa a publié un bénéfice opérationnel (EBIT), qui fait référence pour la compagnie, ajusté en baisse au troisième trimestre sur un an, plombé par le coût du carburant.

Le résultat est toutefois nettement supérieur aux attentes du marché, selon les analystes de la banque Berenberg, et la performance est saluée en Bourse: vers 11H40 GMT, l'action progressait de 8,85% à 17,59 euros, en tête d'un Dax en hausse de 0,75%.

Objectifs confirmés

Le groupe a confirmé ses objectifs annuels "malgré un environnement difficile du marché": la compagnie s'attend à un EBIT ajusté entre 2,0 et 2,4 milliards d'euros, et une légère hausse de son chiffre d'affaires, qui a progressé de 2% au troisième trimestre, à 10,2 milliards d'euros.

Sur le trimestre, la facture du carburant a dépassé de 171 millions d'euros le montant de l'année précédente, ce qui n'a pu être "compensé qu'en partie par des réductions de coûts dans d'autres domaines", comme indiqué dans un communiqué.

Lufthansa s'attend à dépenser au total 6,8 milliards d'euros en kérosène en 2019, représentant une augmentation annuelle de 650 millions d'euros, revue à la hausse de 100 millions par rapport à cet été.

Le bénéfice net a augmenté de 4% sur un an entre juillet et septembre en raison d'effets comptables, a précisé le groupe.

Pour ses principales compagnies aériennes Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines, les coûts hors carburant et effets de change ont reculé de 0,8% sur les neufs premiers mois de l'année, profitant d'une baisse des coûts de maintenance ainsi que des retards et annulations.

Pour Brussels Airlines et Lufthansa Cargo, des économies supplémentaires passeront respectivement par plus de synergies avec les autres compagnies du groupe et un renouvellement partiel de la flotte, a précisé le groupe.

Si la compagnie a confirmé ses objectifs annuels globaux, elle a abaissé ceux de sa branche cargo en raison de la "faiblesse actuelle du marché".

Sa compagnie à bas coûts Eurowings est restée déficitaire de 104 millions d'euros sur les neufs premiers mois de l'année, contre -98 millions sur cette période en 2018, mais "le redressement porte ses premiers fruits" assure le groupe, soulignant une hausse de 39% du bénéfice opérationnel au troisième trimestre.

Cette filiale souffre toujours de l'intégration coûteuse d'Air Berlin et ne s'attend pas à passer dans le vert avant 2021.

afp/rp