Swiss a transporté davantage de passagers en août

Zurich (awp) - Swiss a poursuivi son ascension en août. La compagnie aérienne contrôlée par Lufthansa a transporté pendant le mois sous revue pas moins de 1,87 million de passagers, soit 6,8% de plus qu'un an auparavant. Le nombre de vols a dans le même temps crû de 6,5% à 14'126.

En termes de sièges-kilomètres, l'offre de Swiss a grimpé de 1,9%. Le trafic, exprimé en passagers-kilomètres transportés, a gagné 1,9%, a annoncé jeudi la compagnie aérienne. Le coefficient d'occupation des sièges (COS) est pour sa part demeuré stable é 89,2% en moyenne en août.

Ces chiffres confirment la tendance observée depuis le début de l'année. Au premier semestre, quelque 8,8 millions de voyageurs ont emprunté les appareils à la croix blanche, soit 3,2% de plus que sur la même période un an plus tôt. S'y sont ajoutés les 1,87 million de passagers du mois sous revue ainsi que 1,91 million en juillet.

L'an dernier quelque 18 millions de voyageurs ont embarqué dans les appareils de la compagnie à croix blanche, un chiffre record.

En août, l'ensemble de la flotte du groupe Lufthansa, dont Swiss fait partie, a accueilli 14,14 millions de voyageurs, soit 2,9% de plus que durant le mois correspondant de 2018, selon le communiqué de Lufthansa.

En tenant compte de la filiale de vols de vacances Edelweiss, Swiss a transporté quelque 2,18 millions de passagers le mois dernier, 7% de plus par rapport à août 2018.

