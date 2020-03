Swiss assouplit un peu les règles pour modifier les réservations

Zurich (awp) - Swiss biffe temporairement et sous conditions les frais appliqués aux modifications de réservation. La mesure s'appliquera jusqu'à fin mars à tous les billets réservés avant le 5 mars pour un départ prévu jusqu'au 30 avril, précise la filiale de l'allemand Lufthansa dans un communiqué. Les vols prévus pourront être ainsi reportés sans frais jusqu'à la fin de l'année en cours.

Swiss entend ainsi répondre à la demande de clients de pouvoir assouplir leurs projets de voyage "dans les circonstances exceptionnelles causées par la propagation du coronavirus".

L'assouplissement ne concerne que les frais de modification. Si le nouveau vol sélectionné est plus onéreux que l'ancien, les voyageurs devront s'acquitter de la différence de prix. Ils ne pourront pas non plus changer de destinations sans frais.

La maison-mère a adopté des mesures similaires.

jh/lk