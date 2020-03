Swiss facilite les changements de réservation

Zurich (awp) - Swiss veut faciliter les changements de réservation en raison de la crise du coronavirus. Les passagers qui ont prévu de s'envoler avec la compagnie aérienne contrôlée par Lufthansa jusqu'à la fin avril peuvent désormais opter pour une autre date de voyage.

La nouvelle règle s'applique à tous les billets achetés avant le 12 mars et dont la date de voyage est antérieure au 30 avril, précise vendredi Swiss. Les passagers dont les vols ont été annulés ou qui ne souhaitent plus voyager peuvent conserver leur billet et effectuer une nouvelle réservation jusqu'au 1er juin sans frais supplémentaire. Le nouveau voyage doit débuter avant le 12 décembre.

La valeur du billet reste la même. Toutefois, des frais supplémentaires peuvent être encourus, par exemple si un tarif particulier n'est plus disponible à une date ultérieure. Les passagers peuvent également effectuer une nouvelle réservation pour un vol vers d'autres destinations.

