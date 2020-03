Swiss suspend ses vols vers et depuis l'Italie jusqu'à début avril

Zurich (awp) - La compagnie aérienne Swiss suspend tous les vols à destination et en provenance d'Italie jusqu'au début du mois d'avril. Elle procède aussi à des ajustements sur d'autres liaisons vers la France, l'Allemagne, l'Egypte et les Etats-Unis. Les CFF réduisent également leur offre vers la péninsule.

La filiale de Lufthansa justifie sa décision par "des raisons commerciales", "compte-tenu de l'impact du coronavirus sur les réservations", selon le communiqué publié mercredi.

Concernant l'Italie, la suspension temporaire touche près de 90 vols hebdomadaires de Zurich vers Milan, Rome, Venise, Florence, Naples et Brindisi. Le programme de vols vers la péninsule avait déjà été réduit la semaine dernière.

Par ailleurs, d'autres dessertes européennes sont temporairement suspendues, comme Stuttgart, Nuremberg et Bordeaux. Swiss interrompt également la desserte du Caire en Egypte (quatre liaisons hebdomadaires) jusqu'au 24 avril. Le premier vol à destination de Washington aux Etats-Unis, prévu le 29 mars, "est également reporté à une date ultérieure".

La compagnie à la croix blanche avait déjà suspendu ses vols à destination de Pékin, Shanghai et Tel-Aviv. Ceux vers Hong Kong seront réduits en mars et avril.

"Les passagers dont les vols sont annulés peuvent modifier sans frais leurs dates de voyage ou se faire rembourser leurs billets", précise le document.

Par ailleurs, les CFF réduisent leur offre de transport vers l'Italie. "Compte tenu des exigences des autorités et du recul important de la demande, Trenitalia a donné suite à la demande des CFF de réduire ou de supprimer les trains EC exploités conjointement et circulant vers Milan et vers Venise", indique le communiqué de l'ex-régie fédérale jeudi.

Depuis mercredi, les trains directs reliant la Suisse à Venise s'arrêtent à Milan. Les autres liaisons s'arrêteront à Chiasso ou Brigue. Ces mesures sont en vigueur jusqu'au 5 avril. Les voyageurs concernés peuvent échanger gratuitement leurs billets. Les billets achetés avec une date de voyage jusqu'au 30 avril 2020 seront entièrement remboursés avant le départ.

